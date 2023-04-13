В Новосибирске снесут остановку «Магазин «Цветы»» 13 апреля

Posted Сегодня, 02:23
Published Сегодня, 02:23
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Updated Сегодня, 02:25
Под снос попала остановочная платформа, которая находится на перекрестке улиц Ватутина и Блюхера. Ее уберут 13 апреля.
В этом году власти начали активно приводить в порядок улицы Ленинского района. Поэтому было принято решение ликвидировать этот павильон.
Отметим, на остановке «Магазин «Цветы»» забирал и высаживал пассажиров автобус №96. Теперь останавливаться транспорт, вероятно, будет на платформе «Метро П. Маркса».