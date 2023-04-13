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В Новосибирске снесут остановку «Магазин «Цветы»» 13 апреля

13 апреля 2023, 02:23
Фото: 1MI
Остановку снесут в Новосибирске
Автобусную остановку «Магазин «Цветы»» ликвидируют в Ленинском районе Новосибирска. Об этом сообщили в мэрии города.

Под снос попала остановочная платформа, которая находится на перекрестке улиц Ватутина и Блюхера. Ее уберут 13 апреля.

В этом году власти начали активно приводить в порядок улицы Ленинского района. Поэтому было принято решение ликвидировать этот павильон.

Отметим, на остановке «Магазин «Цветы»» забирал и высаживал пассажиров автобус №96. Теперь останавливаться транспорт, вероятно, будет на платформе «Метро П. Маркса».

#Алина Шефер#Остановка#Автобус#Новосибирск#Новосибирская область#Город
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