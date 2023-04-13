Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Крупную сеть фитнес-клубов Alex Fitness оштрафовали в Новосибирске на 100 тысяч рублей. Причиной тому стала жалоба новосибирца.
При разговоре с оператором спортивного клуба клиент попросил не беспокоить его и не отправлять смс-сообщения.
Однако поток рекламы продолжился и дальше. По закону, компания должна была после жалобы абонента сразу же прекратить отправку сообщений. В итоге сеть оштрафовали.
Напомним, что ранее сотрудники Wildberries вышли на забастовку. Они рассказали, за что штрафуют работников.