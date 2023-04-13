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СМС-рассылка приходила новосибирцу от фитнес-клуба Alex Fitness - сеть оштрафовали

13 апреля 2023, 09:28
Фото: 1MI
Мужчине приходила спам-рассылка

В Новосибирске УФАС оштрафовало сеть фитнес-клубов Alex Fitness за спам-рассылку

В Новосибирске сеть фитнес-клубов Alex Fitness присылала жителю Новосибирска рассылку, за что теперь должна выплатить ему 100 тысяч рублей. Соответствующее решение вынесло региональное управление ФАС.

Крупную сеть фитнес-клубов Alex Fitness оштрафовали в Новосибирске на 100 тысяч рублей. Причиной тому стала жалоба новосибирца.

При разговоре с оператором спортивного клуба клиент попросил не беспокоить его и не отправлять смс-сообщения.

Однако поток рекламы продолжился и дальше. По закону, компания должна была после жалобы абонента сразу же прекратить отправку сообщений. В итоге сеть оштрафовали.

Напомним, что ранее сотрудники Wildberries вышли на забастовку. Они рассказали, за что штрафуют работников. 

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#Эмилия Губарева#Штраф#Общество#Город#Новосибирск
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