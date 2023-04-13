Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
На этом месте будут строить апарт-отель – киоски визуально разделили стройку и пешеходную зону. Проект реализует компания «СЗ “Центр Левого берега”». Разрешение на строительство мэрия выдала в августе 2022 года. Построить несколько корпусов отеля планируется к маю 2025 года. Но назначение новых установленных павильонов еще придется уточнить у мэрии, так как пресс-службы у застройщика нет.
Новосибирцы были шокированы, узнав о новых постройках в соцсетях (речь идет о павильонах). Многие вспомнили легендарную Гусинобродскую барахолку, где было множество разных ларьков, павильонов под навесами.
Однако не все помнят, что на месте новых торговых павильонов, когда-то тоже была барахолка. Именно поэтому Ленинский район плохо славился бесчисленными ТЦ, барахолкой и долгостроями. Вот, что говорят горожане в комментариях ВК-группы АСТ-54:
«100% будут отрыты «плов, манты, фрукты, орехи и одежда»;
«Опять Бастрыкину писать только если. А как власти обоснуют, что денежки на памятник и скамейки освоили, а теперь снесли. На каком основании? Разве такие вопросы не должны обсуждаться с жителями? Где эти активисты, которые до площадки скейтбордов значит докапались, а памятник снесли ради ларьков- языки позасовывали»;
«А разве Маркса уходило из 90х»;
«Пора "гусинку" возродить.....»;
«Плюнуть даже некуда, одни кругом торговые павильоны»;
«У жителей спросите хоть раз нужно им ещё ларьков и магазинов? Снести все ларьки с площади маркса!»;
«Деревьев бы посадили лучше! И так город от пыли задыхается».
Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена*