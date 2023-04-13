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Вспомнили барахолку на Гусинке - павильоны снова строят на пл. Маркса в Новосибирске

13 апреля 2023, 06:08
Фото: atas.info
Павильоны возмутили жителей города

В Новосибирске установили торговые павильоны на площади Маркса

На площади Маркса в Новосибирске построили торговые павильоны – старые снесли в конце марта, они находились возле остановки общественного транспорта, а новые павильоны теперь стоят у территории ранее снесенного дома культуры «Сибсельмаш».

На этом месте будут строить апарт-отель – киоски визуально разделили стройку и пешеходную зону. Проект реализует компания «СЗ “Центр Левого берега”». Разрешение на строительство мэрия выдала в августе 2022 года. Построить несколько корпусов отеля планируется к маю 2025 года. Но назначение новых установленных павильонов еще придется уточнить у мэрии, так как пресс-службы у застройщика нет.

Новосибирцы были шокированы, узнав о новых постройках в соцсетях (речь идет о павильонах). Многие вспомнили легендарную Гусинобродскую барахолку, где было множество разных ларьков, павильонов под навесами.

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Однако не все помнят, что на месте новых торговых павильонов, когда-то тоже была барахолка. Именно поэтому Ленинский район плохо славился бесчисленными ТЦ, барахолкой и долгостроями. Вот, что говорят горожане в комментариях ВК-группы АСТ-54:

«100% будут отрыты «плов, манты, фрукты, орехи и одежда»;
«Опять Бастрыкину писать только если. А как власти обоснуют, что денежки на памятник и скамейки освоили, а теперь снесли. На каком основании? Разве такие вопросы не должны обсуждаться с жителями? Где эти активисты, которые до площадки скейтбордов значит докапались, а памятник снесли ради ларьков- языки позасовывали»;
«А разве Маркса уходило из 90х»;
«Пора "гусинку" возродить.....»;
«Плюнуть даже некуда, одни кругом торговые павильоны»;
«У жителей спросите хоть раз нужно им ещё ларьков и магазинов? Снести все ларьки с площади маркса!»;
«Деревьев бы посадили лучше! И так город от пыли задыхается».

 

Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена*

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#Эмилия Губарева#Площадь Маркса#Проспект Карла Маркса#Сибсельмаш#Стройка#Строительство#Общество#Город#Новосибирск
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