На этом месте будут строить апарт-отель – киоски визуально разделили стройку и пешеходную зону. Проект реализует компания «СЗ “Центр Левого берега”». Разрешение на строительство мэрия выдала в августе 2022 года. Построить несколько корпусов отеля планируется к маю 2025 года. Но назначение новых установленных павильонов еще придется уточнить у мэрии, так как пресс-службы у застройщика нет.