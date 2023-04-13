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Звездопад Лириды в небе над Новосибирском в апреле 2023: что это, точные даты

13 апреля 2023, 01:23
Фото: 1MI
до 25 апреля можно увидеть звездопад

В Новосибирске с 16 апреля в небе будет виден звездопад Лириды

Новосибирцы больше недели смогут наблюдать за звездопадом Лириды, о чем сообщает эксперт Большого Новосибирского планетария Олег Кашин.

Звездопад Лириды жители Новосибирска смогут наблюдать с 16 по 25 апреля. Это первый весенний звездопад. В чистом небе можно увидеть по 10-18 метеоров в час.

Так что же такое метеорный поток Лириды? Сначала отметим, что в конце апреля наша планета проходит сквозь шлейф пыли, который оставил хвост кометы С/1861 G1 Тэтчер. Частицы пыли и крупные метеорные включения хвоста кометы проходя сквозь атмосферу Земли на высоте 100-120 км сгорают.

Мы можем наблюдать эти вспышки как падающие звезды или метеоры. Смотреть за явлением лучше всего, когда небо над городом чистое, а еще лучше уехать загород. Пик интенсивности метеорного потока — 23 апреля. Напомним, что также новосибирцы ранее наблюдали парад планет. 

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#Звездопад#Планетарий#Общество#Город#Новосибирск#Эмилия Губарева
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