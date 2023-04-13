Мы можем наблюдать эти вспышки как падающие звезды или метеоры. Смотреть за явлением лучше всего, когда небо над городом чистое, а еще лучше уехать загород. Пик интенсивности метеорного потока — 23 апреля. Напомним, что также новосибирцы ранее наблюдали парад планет.