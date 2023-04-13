Posted Сегодня, 01:23
Published Сегодня, 01:23
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Updated Сегодня, 01:25
Звездопад Лириды жители Новосибирска смогут наблюдать с 16 по 25 апреля. Это первый весенний звездопад. В чистом небе можно увидеть по 10-18 метеоров в час.
Так что же такое метеорный поток Лириды? Сначала отметим, что в конце апреля наша планета проходит сквозь шлейф пыли, который оставил хвост кометы С/1861 G1 Тэтчер. Частицы пыли и крупные метеорные включения хвоста кометы проходя сквозь атмосферу Земли на высоте 100-120 км сгорают.
Мы можем наблюдать эти вспышки как падающие звезды или метеоры. Смотреть за явлением лучше всего, когда небо над городом чистое, а еще лучше уехать загород. Пик интенсивности метеорного потока — 23 апреля. Напомним, что также новосибирцы ранее наблюдали парад планет.