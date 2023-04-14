Депутатский сынок насмерть сбил женщину в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
«Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело в отношении водителя, оставившего место ДТП, в котором погибла женщина. В кратчайшие сроки его личность была установлена. Покинувшим место ДТП водителем оказался безработный 21-летний житель Новосибирска», - рассказали в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что юноша находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он доставлен в отделение полиции. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
До этого в региональных СМИ появилась информация о том, что виновником аварии может являться сын бывшего депутата Алтайского краевого Законодательного собрания Николая Бушкова Александр. Как сообщает «Коммерсант», бывший парламентарий обвиняется в незаконной рубке леса в Тальменском районе Алтайского края и незаконном обороте древесины. Сейчас мужчина находится в СИЗО.
Смертельное ДТП произошло сегодня утром на перекрестке улицы Серебренниковской и Октябрьской магистрали. По предварительным данным, водитель иномарки GEELY, двигаясь со стороны Коммунистической в сторону Красного проспекта, сбил 45-летнюю женщину. В этот момент женщина переходила дорогу на «зеленый» свет по «зебре».
Водитель скрылся с места аварии, а женщина погибла на месте. Позже в соцсетях появилось видео жуткой аварии.