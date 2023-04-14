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Депутатский сынок насмерть сбил женщину в Новосибирске

14 апреля 2023, 11:15
Фото: ВК / АСТ-54
Женщина погибла на месте

В Новосибирске задержали виновника смертельного ДТП: им может быть сын депутата

Сын экс-депутата Алтайского краевого Заксобрания Александр Бушков подозревается в смертельном ДТП на улице Серебренниковской. В аварии погибла женщина, молодой человек задержан. Информацию частично подтвердили в ГУ МВД по Новосибирской области.
«Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело в отношении водителя, оставившего место ДТП, в котором погибла женщина. В кратчайшие сроки его личность была установлена. Покинувшим место ДТП водителем оказался безработный 21-летний житель Новосибирска», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что юноша находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он доставлен в отделение полиции. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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До этого в региональных СМИ появилась информация о том, что виновником аварии может являться сын бывшего депутата Алтайского краевого Законодательного собрания Николая Бушкова Александр. Как сообщает «Коммерсант», бывший парламентарий обвиняется в незаконной рубке леса в Тальменском районе Алтайского края и незаконном обороте древесины. Сейчас мужчина находится в СИЗО.

Смертельное ДТП произошло сегодня утром на перекрестке улицы Серебренниковской и Октябрьской магистрали. По предварительным данным, водитель иномарки GEELY, двигаясь со стороны Коммунистической в сторону Красного проспекта, сбил 45-летнюю женщину. В этот момент женщина переходила дорогу на «зеленый» свет по «зебре».

Водитель скрылся с места аварии, а женщина погибла на месте. Позже в соцсетях появилось видео жуткой аварии.

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