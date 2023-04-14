Депутатский сынок насмерть сбил женщину в Новосибирске

До этого в региональных СМИ появилась информация о том, что виновником аварии может являться сын бывшего депутата Алтайского краевого Законодательного собрания Николая Бушкова Александр. Как сообщает «Коммерсант», бывший парламентарий обвиняется в незаконной рубке леса в Тальменском районе Алтайского края и незаконном обороте древесины. Сейчас мужчина находится в СИЗО.