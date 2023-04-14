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Глава СКР Бастрыкин заинтересовался мальчишеской поножовщиной в Бердске

14 апреля 2023, 12:19
Фото: 1MI
Поножовщина в Бердске заинтересовала Александра Бастрыкина

Мальчишеская поножовщина в Новосибирской области заинтересовала Александра Бастрыкина

На нападение на десятилетнего мальчика с ножом в Бердске обратили внимание в Следственном комитете Российской Федерации. Инцидент находится на личном контроле главы ведомства Александра Бастрыкина.
«Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Зарипову В.Б. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», - сообщили в пресс-службе СКР.

Об инциденте в Бердске стало известно 13 апреля. В местную больницу с ножевым ранением доставили десятилетнего мальчика, который заявил, что его ударил на игровой площадке двенадцатилетний подросток. Был ли это конфликт или ребята решили поиграть с ножом, пока неизвестно.

Пострадавший школьник быстро идет на поправку. По данному факту проводится доследственная проверка.

Напомним, что в Новосибирске выясняют обстоятельства покушения на десятилетнего школьника. Сообщается, что ребенка хотел зарезать неизвестный мужчина. Происшествие находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина.

Дело о покушении на убийство школьника в Новосибирске контролирует Бастрыкин
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#Бердск#Происшествия#Александр Ляхов#Дети#Нападение#Нож#Глава СК Бастрыкин#Александр Бастрыкин
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