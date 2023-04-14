Глава СКР Бастрыкин заинтересовался мальчишеской поножовщиной в Бердске

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
«Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Зарипову В.Б. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», - сообщили в пресс-службе СКР.
Об инциденте в Бердске стало известно 13 апреля. В местную больницу с ножевым ранением доставили десятилетнего мальчика, который заявил, что его ударил на игровой площадке двенадцатилетний подросток. Был ли это конфликт или ребята решили поиграть с ножом, пока неизвестно.
Пострадавший школьник быстро идет на поправку. По данному факту проводится доследственная проверка.
Напомним, что в Новосибирске выясняют обстоятельства покушения на десятилетнего школьника. Сообщается, что ребенка хотел зарезать неизвестный мужчина. Происшествие находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина.