Глава СКР Бастрыкин заинтересовался мальчишеской поножовщиной в Бердске

Об инциденте в Бердске стало известно 13 апреля. В местную больницу с ножевым ранением доставили десятилетнего мальчика, который заявил, что его ударил на игровой площадке двенадцатилетний подросток. Был ли это конфликт или ребята решили поиграть с ножом, пока неизвестно.