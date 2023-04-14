«Луна не наша?»: сможет ли Роскосмос покорить новые планеты

В планах и освоение дальнего космоса. Аппарат «Луна-25» может быть запущен 13 июля 2023 года, а впервые прилуниться на естественный спутник Земли космонавты смогут через десять или даже семь лет. В Исследовательском центре имени Келдыша заявили о разработке ионного двигателя для космического ядерного буксира «Зевс», который может пригодиться для межпланетных полетов. Наконец, развертывание Российской орбитальной служебной станции намечено на 2027 год, на масштабный проект хотят потратить до 600 миллиардов рублей.