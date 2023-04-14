«Луна не наша?»: сможет ли Роскосмос покорить новые планеты

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Как сообщают «Новые Известия», в Роскосмосе анонсировали завершение строительства стартового комплекса для ракет «Ангара А5». Он появится на космодроме «Восточный» до конца нынешнего года. Работы начались еще в 2018 году, но потом возникла двухлетняя пауза из-за обнаруженных нарушений при проектировании. Обещают в корпорации и появление первого летного образца ракеты «Союз-5», первый запуск которой запланирован на 2024 год.
Роскосмос готов замахнуться и на поистине фантастические планы. Если проект ГРЦ имени Макеева будет одобрен, мир впервые получит ракету «Корона» с одной ступенью и запускать ее в безвоздушное пространство по принципу шаттлов. До этого конструкторы предпочитали делать часть ступеней сбрасываемыми для уменьшения массы или вовсе возвращать ступени обратно на Землю. Продолжится работа и над ракетами с двигателями на метане «Амур».
В планах и освоение дальнего космоса. Аппарат «Луна-25» может быть запущен 13 июля 2023 года, а впервые прилуниться на естественный спутник Земли космонавты смогут через десять или даже семь лет. В Исследовательском центре имени Келдыша заявили о разработке ионного двигателя для космического ядерного буксира «Зевс», который может пригодиться для межпланетных полетов. Наконец, развертывание Российской орбитальной служебной станции намечено на 2027 год, на масштабный проект хотят потратить до 600 миллиардов рублей.
Но камнем преткновения может стать фактическая «заморозка» международного сотрудничества с Россией в космосе. На данный момент Роскосмосу удалось договориться с NASA о продолжении перекрестных полетов на «Союзах» и «Crew Dragon». Стартовая площадка в Байконуре была арестована властями Казахстана за долги «Центра эксплуатации объектов космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ).
В это время в спину России дышат США и Китай. В Америке уже дали добро на пробный запуск «Starship» производства «SpaceX» Илона Маска. Продукт является самой большой на данный момент в мире двухступенчатой ракеты, а одну из них даже можно запустить к Марсу.
В КНР запустили в космос ракету «Тяньлун-1» от частной компании «Beijing Tianbing Technology» (Space Pioneer). Извечные конкуренты китайцев из Страны Восходящего Солнца 21 марта отправили в сторону лунной орбиты «Hakuto-R» от частной компании «ispace». В случае успешной посадки Япония станет первой страной, запустившей частный аппарат на ее поверхность.
Однако эксперты пока не призывают отчаиваться. Популяризатор космонавтики Филипп Терехов заявил, что в России в ближайшем будущем появится новое поколение инженеров.
«Роскосмос дает возможность запустить свой спутник даже студентам и школьникам, что бесценно для формирования касты инженеров, даже если они и не свяжут свою жизнь с ракетами. К тому же, большие государственные агентства могут дать жизнь проектам, важным для развития науки, но не несущие прибыли для акционеров – например, российская серия телескопов «Спектр», - отметил Филипп Терехов.
На данный момент в России существует как государственная, так и частная модель развития космической отрасли. Сможем ли мы оказаться «на пыльных тропинках далеких планет», покажет время.