Магазины ушедшего бренда Zara ищут сотрудников в Новосибирске под новым названием

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Бывший магазин Zara уже запустил сайт под новым названием Maag. Судя по объявлению на сайте, в ближайшее время магазины уже откроются, а пока они набирают сотрудников.
В числе вакансий есть продавцы-кассиры в магазин Dub (бывший Pull & Bear) и продавцы-кассиры в магазин Vilet (Stradivarius). Также в некоторые ночки требуются мерчендайзеры.
Точки будут работать в трех торговых центрах на месте Zara: в ТРЦ «Галерея Новосибирск», ТЦ «МЕГА» и ТРЦ «Аура». Какая будет у сотрудников зарплата, пока неизвестно.