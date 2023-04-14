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Магазины ушедшего бренда Zara ищут сотрудников в Новосибирске под новым названием

14 апреля 2023, 10:12
Фото: atas.info
Магазины скоро откроются

В Новосибирске ушедший бренд Zara ищет сотрудников под новым названием

Магазины Zara переименовались и теперь набирают сотрудников в новосибирских торговых центрах.

Бывший магазин Zara уже запустил сайт под новым названием Maag. Судя по объявлению на сайте, в ближайшее время магазины уже откроются, а пока они набирают сотрудников.

В числе вакансий есть продавцы-кассиры в магазин Dub (бывший Pull & Bear) и продавцы-кассиры в магазин Vilet (Stradivarius). Также в некоторые ночки требуются мерчендайзеры.

Точки будут работать в трех торговых центрах на месте Zara: в ТРЦ «Галерея Новосибирск», ТЦ «МЕГА» и ТРЦ «Аура». Какая будет у сотрудников зарплата, пока неизвестно.

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#Эмилия Губарева#ТЦ#Магазины#Бренды#Общество#Город#Новосибирск
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