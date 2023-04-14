Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Конкурсная комиссия официально объявила победителя конкурса на право заключения концессионного соглашения для строительства мусорного полигона с мусороперерабатывающим комплексом в районе села Верх-Тула в Новосибирском районе. Как сообщил редакции Atas.info член комиссии, депутат регионального Законодательного собрания Вадим Агеенко, при окончательном подведении итогов МУП "Спецавтохозяйство" по количеству набранных баллов в два раза обошло своего конкурента, ООО "Орбита" из Оренбурга.
"Это решение комиссии официальное, мы проголосовали. Если никто не оспорит, конкурент там куда-нибудь не побежит", - сообщил Агеенко.
Ранее мы подробно рассказывали, какие условия работы полигона гарантировало в своей конкурсной заявке МУП "САХ". Эти цифры вызывают сомнение у экспертов, в особенности сомнительно выглядит обещание сортировать и отправлять на дальнейшую переработку 78 процентов отходов, поступающих на полигон.
Общий объем инвестиций, которые концессионер должен вложить в Левобережный полигон, составляет 3.243 млрд рублей. Концессия рассчитана на 25 лет.
Жители поселка Верх-Тула не согласны с появлением фактически под окнами их домов гигантского мусорного полигона. Люди неоднократно выходили на акции протеста и требовали рассмотреть альтернативные участки, которые находятся на большем удалении от жилья.
Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями на строительство Правобережного полигона намечено на июнь.