Конкурсная комиссия официально объявила победителя конкурса на право заключения концессионного соглашения для строительства мусорного полигона с мусороперерабатывающим комплексом в районе села Верх-Тула в Новосибирском районе. Как сообщил редакции Atas.info член комиссии, депутат регионального Законодательного собрания Вадим Агеенко, при окончательном подведении итогов МУП "Спецавтохозяйство" по количеству набранных баллов в два раза обошло своего конкурента, ООО "Орбита" из Оренбурга.