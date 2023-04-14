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МУП "САХ" официально победило в конкурсе на стройку мусорного полигона в Верх-Туле

14 апреля 2023, 10:12
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
МУП "САХ" претендует и на Правобережный мусорный полигон

В Новосибирске МУП "САХ" официально доверили строить мусорный полигон в Верх-Туле

Новосибирское муниципальное предприятие "Спецавтохозяство" официально объявлено победителем конкурса на право строительства нового мусорного полигона в районе села Верх-Тула. Итоги конкурса на строительства Правобережного полигона подведут в июне

Конкурсная комиссия официально объявила победителя конкурса на право заключения концессионного соглашения для строительства мусорного полигона с мусороперерабатывающим комплексом в районе села Верх-Тула в Новосибирском районе. Как сообщил редакции Atas.info член комиссии, депутат регионального Законодательного собрания Вадим Агеенко, при окончательном подведении итогов МУП "Спецавтохозяйство" по количеству набранных баллов в два раза обошло своего конкурента, ООО "Орбита" из Оренбурга.

"Это решение комиссии официальное, мы проголосовали. Если никто не оспорит, конкурент там куда-нибудь не побежит", - сообщил Агеенко.

Ранее мы подробно рассказывали, какие условия работы полигона гарантировало в своей конкурсной заявке МУП "САХ". Эти цифры вызывают сомнение у экспертов, в особенности сомнительно выглядит обещание сортировать и отправлять на дальнейшую переработку 78 процентов отходов, поступающих на полигон.

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Общий объем инвестиций, которые концессионер должен вложить в Левобережный полигон, составляет 3.243 млрд рублей. Концессия рассчитана на 25 лет.

Жители поселка Верх-Тула не согласны с появлением фактически под окнами их домов гигантского мусорного полигона. Люди неоднократно выходили на акции протеста и требовали рассмотреть альтернативные участки, которые находятся на большем удалении от жилья.

Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями на строительство Правобережного полигона намечено на июнь.

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