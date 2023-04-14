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Наркодилеров задержали в Новосибирской области – при них было 5 кг запрещенки

14 апреля 2023, 04:34
Фото: ГУ МВД региона
Фигуранты дела задержаны

В Новосибирской области задержали автомобиль с наркотиками из Санкт-Петербурга

Молодые жители Санкт-Петербурга везли наркотики через Новосибирскую область. Их остановила полиция - в салоне машины нашли 5 кг запрещенных веществ, подробности сообщают в ГУ МВД региона.

Полиция пресекла канал сбыта наркотических средств синтетического происхождения из Санкт-Петербурга в Новосибирской области. На автодороге «Байкал» в Коченевском районе» был остановлен автомобиль, в котором находились двое жителей Санкт-Петербурга – 28 и 31 год.

При досмотре автомобиля правоохранители нашли 5 полиэтиленовых упаковок с веществом белого цвета, которые были спрятаны в двери и в спортивной сумке. Изъятое вещество оказалось наркотиком. Общая масса – 5 кг.

Выяснилось, что задержанные купили оптовую партию наркотиков и хотели сбывать с помощью тайников-закладок. Возбуждено дело по факту покушения на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Фигуранты под стражей. Напомним, что в 2023 году восемь подростков получили передозировку наркотиками. 

8 подростков получили передозировку наркотиками в Новосибирске
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#Наркотики#Эмилия Губарева#Криминал#Город#Полиция#Новосибирская область
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