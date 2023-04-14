Наркодилеров задержали в Новосибирской области – при них было 5 кг запрещенки

Выяснилось, что задержанные купили оптовую партию наркотиков и хотели сбывать с помощью тайников-закладок. Возбуждено дело по факту покушения на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Фигуранты под стражей. Напомним, что в 2023 году восемь подростков получили передозировку наркотиками.