Наркодилеров задержали в Новосибирской области – при них было 5 кг запрещенки

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
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Updated Сегодня, 04:48
Полиция пресекла канал сбыта наркотических средств синтетического происхождения из Санкт-Петербурга в Новосибирской области. На автодороге «Байкал» в Коченевском районе» был остановлен автомобиль, в котором находились двое жителей Санкт-Петербурга – 28 и 31 год.
При досмотре автомобиля правоохранители нашли 5 полиэтиленовых упаковок с веществом белого цвета, которые были спрятаны в двери и в спортивной сумке. Изъятое вещество оказалось наркотиком. Общая масса – 5 кг.
Выяснилось, что задержанные купили оптовую партию наркотиков и хотели сбывать с помощью тайников-закладок. Возбуждено дело по факту покушения на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Фигуранты под стражей. Напомним, что в 2023 году восемь подростков получили передозировку наркотиками.