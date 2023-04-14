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Названы районы, жители которых чаще обращаются к Уполномоченному по правам человека

14 апреля 2023, 09:50
Фото: atas.info
Нина Шалабаева назвала районы города Новосибирска, жители которых чаще всего отправляют запросы Уполномоченному.

В Новосибирске названы районы, жители которых чаще обращаются к омбудсмену

Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева рассказала в интервью Атас.Инфо, жители каких районов области и города чаще обращаются к ней с разными вопросами.

«Центральный округ Новосибирска занимает лидирующее место по количеству обращений, следом идет Ленинский район, потом Октябрьский. Октябрьский район в этом списке, отчасти, потому, что там находится женская колония №9» — рассказала Уполномоченный по правам человека Нина Шалабаева.

Среди муниципальных образований первое место с​ большим отрывом занимает Новосибирский район, за​ ним идут Ордынский, Куйбышевский, Маслянинский районы, Бердск и Искитим.

На​ вопрос, чем вызвано лидерство Новосибирского района по​ количеству обращений, Нина Шалабаева ответила, что тут имеет значение то, что это большая территория: «К​ тому​ же здесь​ у людей есть возможность лично обратиться, и я выезжаю в Новосибирский район чаще» — добавила она.

Жители Новосибирска больше осведомлены о возможности решить свой вопрос с помощью Уполномоченного по правам человека.

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Также омбудсмен рассказала, как можно к ней обратиться. Это можно сделать на личном приеме два раза в неделю — во вторник и среду, а также на регулярно организуемых совместных приемах с министерствами, прокуратурой и с представителями других государственных органов.
Можно обратиться письменно, по электронной почте, по телефону, через помощников. Статистика обращений за 2022 год:

  • 1394 — письменные обращения;
  • ​498 — в ходе личных приемов;
  • 1092 — по телефону, мы и по телефону консультируем, этим пользуются жители районов области;
  • 311 обращений было направлено помощникам Уполномоченного.

Жители области, отдаленных районов — Кыштовского, Северного чаще обращаются по электронной почте.

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К Уполномоченному обращаются и с вопросами получения отсрочки от мобилизации. В 2022 году после таких обращений в шести случаях была получена отсрочка.

#Омбудсмен#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Юрист
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