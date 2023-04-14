Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Updated Сегодня, 09:52
«Центральный округ Новосибирска занимает лидирующее место по количеству обращений, следом идет Ленинский район, потом Октябрьский. Октябрьский район в этом списке, отчасти, потому, что там находится женская колония №9» — рассказала Уполномоченный по правам человека Нина Шалабаева.
Среди муниципальных образований первое место с большим отрывом занимает Новосибирский район, за ним идут Ордынский, Куйбышевский, Маслянинский районы, Бердск и Искитим.
На вопрос, чем вызвано лидерство Новосибирского района по количеству обращений, Нина Шалабаева ответила, что тут имеет значение то, что это большая территория: «К тому же здесь у людей есть возможность лично обратиться, и я выезжаю в Новосибирский район чаще» — добавила она.
Жители Новосибирска больше осведомлены о возможности решить свой вопрос с помощью Уполномоченного по правам человека.
Также омбудсмен рассказала, как можно к ней обратиться. Это можно сделать на личном приеме два раза в неделю — во вторник и среду, а также на регулярно организуемых совместных приемах с министерствами, прокуратурой и с представителями других государственных органов.
Можно обратиться письменно, по электронной почте, по телефону, через помощников. Статистика обращений за 2022 год:
Жители области, отдаленных районов — Кыштовского, Северного чаще обращаются по электронной почте.
К Уполномоченному обращаются и с вопросами получения отсрочки от мобилизации. В 2022 году после таких обращений в шести случаях была получена отсрочка.