Также омбудсмен рассказала, как можно к ней обратиться. Это можно сделать на личном приеме два раза в неделю — во вторник и среду, а также на регулярно организуемых совместных приемах с министерствами, прокуратурой и с представителями других государственных органов.

Можно обратиться письменно, по электронной почте, по телефону, через помощников. Статистика обращений за 2022 год: