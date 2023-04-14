В алтарь имеют право заходить только Иерусалимский патриарх и архимандрит Армянской апостольской церкви. В знак того, что у них нет при себе зажигалок и спичек, священники снимут облачение перед паломниками, оставив лишь подрясники. Стоит отметить, что увидеть сошествие Благодатного огня может только патриарх, архимандрит останется за стеной Кувуклии.