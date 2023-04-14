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Пасха 2023: когда и где смотреть трансляцию Схождения Благодатного огня новосибирцам

14 апреля 2023, 12:07
Фото: Михаил Шигорин / wikipedia.org
Схождение Благодатного огня имеет большое значение для верующих
В Великую Субботу 15 апреля православные паломники соберутся в Иерусалиме в ожидании схождения Благодатного огня. Остальные будут смотреть прямую трансляцию по телевидению и в Интернете. О том, когда и где смотреть церемонию новосибирцам – в материале Atas.info.
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Пасха 2023

Церемонию схождения Благодатного огня традиционно транслируют по всему миру. В России прямое включение на ТВ и интернет-аккаунтах организуют НТВ и Первый канал, Начало церемонии 15 апреля – в 13.00 по иерусалимскому и московскому времени. Это 17. 00 по времени Новосибирска.

Торжественная церемония состоится в храме Воскресения Христова в Иерусалиме, где расположен Гроб Господень. На нее прибудут тысячи паломников, желающие стать свидетелями главного чуда в христианстве

Богослужение в храме проведет патриарх Иерусалимский Феофил III. Также в службе примут участие священники Иерусалимской православной церкви, Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви, Коптской и Сирийской церквей. Накануне обряда главный алтарь – Кувуклию – запечатают. Священнослужители совершат крестный ход и погасят все источники огня, установив на середину ложа Живоносного Гроба лампаду с маслом. После этого зажгут 33 свечи в память о жизни Иисуса Христа.

В алтарь имеют право заходить только Иерусалимский патриарх и архимандрит Армянской апостольской церкви. В знак того, что у них нет при себе зажигалок и спичек, священники снимут облачение перед паломниками, оставив лишь подрясники. Стоит отметить, что увидеть сошествие Благодатного огня может только патриарх, архимандрит останется за стеной Кувуклии.

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После обретения Благодатного огня патриарх выйдет со свечами, от которых возьмут пламя паломники, стоящие у входа. Затем святыню получат остальные верующие. Лампадки с Благодатным огнем доставят специальными авиарейсами по всему миру. В Россию его должен привезти Фонд Андрея Первозванного.

Стоит отметить, что в истории зафиксировано три случая, когда Благодатный огонь в Иерусалиме не сошел – в 1101, 1579 и 1923 годах. Это было связано с гонениями на церковь, либо расколом среди духовенства. Отсутствие Благодатного огня считается дурным знаком и может свидетельствовать о скором Страшном суде, либо близких несчастьях для всего человечества.

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