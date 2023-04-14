Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Церемонию схождения Благодатного огня традиционно транслируют по всему миру. В России прямое включение на ТВ и интернет-аккаунтах организуют НТВ и Первый канал, Начало церемонии 15 апреля – в 13.00 по иерусалимскому и московскому времени. Это 17. 00 по времени Новосибирска.
Торжественная церемония состоится в храме Воскресения Христова в Иерусалиме, где расположен Гроб Господень. На нее прибудут тысячи паломников, желающие стать свидетелями главного чуда в христианстве
Богослужение в храме проведет патриарх Иерусалимский Феофил III. Также в службе примут участие священники Иерусалимской православной церкви, Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви, Коптской и Сирийской церквей. Накануне обряда главный алтарь – Кувуклию – запечатают. Священнослужители совершат крестный ход и погасят все источники огня, установив на середину ложа Живоносного Гроба лампаду с маслом. После этого зажгут 33 свечи в память о жизни Иисуса Христа.
В алтарь имеют право заходить только Иерусалимский патриарх и архимандрит Армянской апостольской церкви. В знак того, что у них нет при себе зажигалок и спичек, священники снимут облачение перед паломниками, оставив лишь подрясники. Стоит отметить, что увидеть сошествие Благодатного огня может только патриарх, архимандрит останется за стеной Кувуклии.
После обретения Благодатного огня патриарх выйдет со свечами, от которых возьмут пламя паломники, стоящие у входа. Затем святыню получат остальные верующие. Лампадки с Благодатным огнем доставят специальными авиарейсами по всему миру. В Россию его должен привезти Фонд Андрея Первозванного.
Стоит отметить, что в истории зафиксировано три случая, когда Благодатный огонь в Иерусалиме не сошел – в 1101, 1579 и 1923 годах. Это было связано с гонениями на церковь, либо расколом среди духовенства. Отсутствие Благодатного огня считается дурным знаком и может свидетельствовать о скором Страшном суде, либо близких несчастьях для всего человечества.
В России одной из пасхальных традиций считается битье яиц. Однако РПЦ воспринимает ее как развлечение.