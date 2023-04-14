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Пасха 2023: во сколько приходить в церковь на службу православным

14 апреля 2023, 11:28
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Вознесенский кафедральный собор в Новосибирске

Когда православные новосибирцы должны прийти на пасхальную службу

16 апреля православные новосибирцы отметят Светлое Христово Воскресение. Традиционно верующие должны посетить торжественное праздничное богослужение. О том, когда нужно приходить на службу – в материале Atas.info.
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Пасха 2023

Обычно богослужение в православных храмах начинается незадолго до полуночи. Накануне праздника священники переоблачаются из фиолетовых и черных одежд в белые, что символизирует скорое воскрешение Иисуса Христа. В рамках окончания Великой Субботы сначала служится так называемая полунощница с чтением канона Страстной Субботы пред Плащаницей Спасителя. После этого идут пасхальная заутреня с каноном преподобного Иоанна Дамаскина и пасхальная литургия святителя Иоанна Златоуста.

Торжественные службы пройдут в Церкви Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Октябрьская,9), Вознесенском кафедральном соборе (ул. Советская,91), Соборе Александра Невского (Красный проспект,1а), Церкви в честь иконы Божьей Матери «Знамение-Абалацкая» (Богдана Хмельницкого,74) и других. 

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Накануне праздника в субботу верующие новосибирцы могут принести с собой куличи, яйца, а также любой продукт, символизирующий разговение после Великого поста, для освящения. При этом часть еды можно оставить нуждающимся. Не разрешается приносить на освящение крепкий алкоголь.

Разговение на Пасху начинается сразу же после службы и причастия. По православным канонам сначала нужно съесть освященные яйца или кулич и выпить сока, либо кагора. После этого можно приступать к праздничному застолью. В пасхальные дни верующие не постятся и могут свободно подходить к Чаше для причастия.

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После Пасхи у православных начинается Светлая Седмица, в рамках которых в церкви исполняются песнопения «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». Вплоть до Антипасхи(в 2023 году она придется на 23 апреля) ворота алтаря остаются открытыми. Все праздничные службы продлятся до праздника Вознесения Господня 25 мая, в эти дни верующие должны приветствовать друг друга словами «Христос Воскресе!».

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