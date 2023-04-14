Разговение на Пасху начинается сразу же после службы и причастия. По православным канонам сначала нужно съесть освященные яйца или кулич и выпить сока, либо кагора. После этого можно приступать к праздничному застолью. В пасхальные дни верующие не постятся и могут свободно подходить к Чаше для причастия.