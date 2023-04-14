После скандала с застройкой «Универсам» хочет привлечь архитекторов из Москвы

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Новосибирские архитекторы предложили создать концепцию развития ул.Ленина.
«Готов ли «Универсам» объявить конкурс среди архитекторов на застройку этого комплекса [участки на ул.Ленина, 10]»? – спросил председатель комиссии, архитектор Алексей Журавков руководителя «Универсама» Алексея Крука.
«Возможно, мы и на это готовы. Мы будем сейчас привлекать московских архитекторов, имеющих опыт реализации проектов в Москве, очень интересных, в стиле Сталинского ампира, но современных. То, что однозначно впишется в ансамбль улицы Ленина, и по культурному направлению и вообще», - ответил Алексей Крук.
По его интонациям у корреспондента Атас.инфо создалось впечатление, что конкурс может и «не исключается», но контакты с московскими архитекторами, вероятно, уже идут.
«Универсам» понимает, что его реконструировать надо. Как реконструировать? Возможно, была сделана не самая удачная попытка с высотностью башен… Может быть, 22 этажа там и не нужно. «Универсам» предлагает очень аккуратно подойти к застройке, к предложению по застройке этого объекта. С согласованием с градостроительным советом, с комиссиями. И сделать уникальную [застройку], красивую, не высотную, допустим с ограниченной высотностью. Окупаемую», - уточнил позицию ОАО «Универсам» Алексей Крук.
Напомним, что предконцепция высотного ЖК из четырех жилых зданий с 21-этажной высоткой возмутила жителей 11 соседних жилых домов. Письма с протестом были направлены губернатору, мэру, прокурору и проч. Общественные обсуждения о перезонировании участка «Универсама» принесли неоднозначный результат. И на комиссии по ПЗЗ 21 февраля представители «Универсама» сняли свою заявку, поставив проект «на паузу».
По итогам комиссии 13 апреля архитекторы и представители «Универсама» пришли к такой формулировке: «Рекомендовать собственникам, совместно с департаментом по строительству и архитектуре мэрии Новосибирска разработать концепцию ул.Ленина».
Поводом для проведения заседания комиссии по нормативам Общественного экспертного совета при мэре Новосибирска по вопросам градостроительства стало обращение группы известных архитекторов к мэру Новосибирску Анатолию Локтю.
Владимир Авксентюк, Вадим Аксенов, Тарас Туманик, Анна Наволоцкая, Татьяна Иваненко и др. сформулировали шесть предложений «для сохранения сложившейся ценной исторической застройки и устойчивого развития центра города». Разработать высотный регламент, разработать концепцию ул.Ленина, проводить конкурсы на важнейшие объекты, пересмотреть нормативы для гостиниц и апартаментов. Документ можно скачать по ссылке.
Главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин «преуспел в «отфутболивании» и все шесть пунктов отбил» (по выражению Татьяны Иваненко), выступая на заседании комиссии 13 апреля и ссылаясь на различные пункты положений и регламентов.
«У нас на ул.Ленина стоит два объекта – «кошмар» владельцев участков. Первый – это гостиница «Центральная», второй присоединился «Универсам»… Будет находиться в том же статусе еще лет 10, если мы ничего не сделаем... Ситуация говорит о том, что владелец земельного участка не очень понимает – что с ним делать. И было бы хорошо, чтобы была концепция: осмысленная, продуманная и обсужденная. И тогда застройщик может, снизив риски, начать делать что-то такое, что не будет перечеркнуто красной краской. Без этого не будет никакого движения», - заявила Татьяна Иваненко.
Эксперты с этим согласились и рекомендация о разработке концепции архитектурного развития улицы Ленина в границах от площади Ленина до проспекта Димитрова, вероятно, будет внесена в итоговый протокол.