atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:01

Published Сегодня, 05:01

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

Изображение материала

После скандала с застройкой «Универсам» хочет привлечь архитекторов из Москвы

14 апреля 2023, 05:01
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
На месте "Универсама" в Новосибирске московские архитекторы могут построить нечто в стиле Сталинский ампир

«Универсам» хочет позвать архитекторов из Москвы, строящих в стиле Сталинский ампир

13 апреля на заседании комиссии по нормативам Общественного экспертного совета при мэре Новосибирска по вопросам градостроительства руководитель «Универсама» Алексей Крук заявил, что не исключает привлечения московских архитекторов или проведения конкурса на застройку участка на ул. Ленина, 10.

Новосибирские архитекторы предложили создать концепцию развития ул.Ленина.

«Может быть, 22 этажа не нужно»

«Готов ли «Универсам» объявить конкурс среди архитекторов на застройку этого комплекса [участки на ул.Ленина, 10]»? – спросил председатель комиссии, архитектор Алексей Журавков руководителя «Универсама» Алексея Крука.

«Возможно, мы и на это готовы. Мы будем сейчас привлекать московских архитекторов, имеющих опыт реализации проектов в Москве, очень интересных, в стиле Сталинского ампира, но современных. То, что однозначно впишется в ансамбль улицы Ленина, и по культурному направлению и вообще», - ответил Алексей Крук.

По его интонациям у корреспондента Атас.инфо создалось впечатление, что конкурс может и «не исключается», но контакты с московскими архитекторами, вероятно, уже идут.

В 6 млрд рублей оценили стоимость высоток на месте «Универсама» риелторы Новосибирска
Узнать подробнее

«Универсам» понимает, что его реконструировать надо. Как реконструировать? Возможно, была сделана не самая удачная попытка с высотностью башен… Может быть, 22 этажа там и не нужно. «Универсам» предлагает очень аккуратно подойти к застройке, к предложению по застройке этого объекта. С согласованием с градостроительным советом, с комиссиями. И сделать уникальную [застройку], красивую, не высотную, допустим с ограниченной высотностью. Окупаемую», - уточнил позицию ОАО «Универсам» Алексей Крук.

Напомним, что предконцепция высотного ЖК из четырех жилых зданий с 21-этажной высоткой возмутила жителей 11 соседних жилых домов. Письма с протестом были направлены губернатору, мэру, прокурору и проч. Общественные обсуждения о перезонировании участка «Универсама» принесли неоднозначный результат. И на комиссии по ПЗЗ 21 февраля представители «Универсама» сняли свою заявку, поставив проект «на паузу».

Мы заберем ваши дома, но раздадим по конфетке: встреча с руководителем «Универсама»
Узнать подробнее

По итогам комиссии 13 апреля архитекторы и представители «Универсама» пришли к такой формулировке: «Рекомендовать собственникам, совместно с департаментом по строительству и архитектуре мэрии Новосибирска разработать концепцию ул.Ленина».

«Кошмар» владельцев участков на улице Ленина

Поводом для проведения заседания комиссии по нормативам Общественного экспертного совета при мэре Новосибирска по вопросам градостроительства стало обращение группы известных архитекторов к мэру Новосибирску Анатолию Локтю.

Владимир Авксентюк, Вадим Аксенов, Тарас Туманик, Анна Наволоцкая, Татьяна Иваненко и др. сформулировали шесть предложений «для сохранения сложившейся ценной исторической застройки и устойчивого развития центра города». Разработать высотный регламент, разработать концепцию ул.Ленина, проводить конкурсы на важнейшие объекты, пересмотреть нормативы для гостиниц и апартаментов. Документ можно скачать по ссылке.

Обращение архитекторов к мэру Новосибирска Анатолию Локтю от 27.02.2023

Главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин «преуспел в «отфутболивании» и все шесть пунктов отбил» (по выражению Татьяны Иваненко), выступая на заседании комиссии 13 апреля и ссылаясь на различные пункты положений и регламентов.

«У нас на ул.Ленина стоит два объекта – «кошмар» владельцев участков. Первый – это гостиница «Центральная», второй присоединился «Универсам»… Будет находиться в том же статусе еще лет 10, если мы ничего не сделаем... Ситуация говорит о том, что владелец земельного участка не очень понимает – что с ним делать. И было бы хорошо, чтобы была концепция: осмысленная, продуманная и обсужденная. И тогда застройщик может, снизив риски, начать делать что-то такое, что не будет перечеркнуто красной краской. Без этого не будет никакого движения», - заявила Татьяна Иваненко.

Алексей Журавков (слева) и Алексеандр Ложкин на заседании комиссии 13 апреляАлексей Журавков (слева) и Алексеандр Ложкин на заседании комиссии 13 апреля
Алексей Журавков (слева) и Алексеандр Ложкин на заседании комиссии 13 апреля
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

Эксперты с этим согласились и рекомендация о разработке концепции архитектурного развития улицы Ленина в границах от площади Ленина до проспекта Димитрова, вероятно, будет внесена в итоговый протокол.

Читайте также:
Школу архитектора Крячкова готовится снести мэрия Новосибирска"Это преступление": региональное отделение ВООПИК о сносе Дома Кондратюка
#Дмитрий Тростников#Строительство#Жилье#Точечная#Застройка#Универсам#Архитектура#Город#Проект высотки вместо "Универсама"#Новосибирск#Александр Ложкин
Подпишитесь
Школу архитектора Крячкова готовится снести мэрия Новосибирска
Сегодня, 01:33
Что говорят новосибирцы об электронных повестках – паника возникла в соцсетях
Вчера, 05:56
Названы имена артистов, которые приедут на фестиваль VK Fest в Новосибирске
Сегодня, 03:23
Майские праздники в Новосибирске: как и сколько отдыхаем в 2023 году
Вчера, 03:35
Снова похолодание до -10 °C – смотрим прогноз погоды на неделю в Новосибирске
Вчера, 01:45