После скандала с застройкой «Универсам» хочет привлечь архитекторов из Москвы

«У нас на ул.Ленина стоит два объекта – «кошмар» владельцев участков. Первый – это гостиница «Центральная», второй присоединился «Универсам»… Будет находиться в том же статусе еще лет 10, если мы ничего не сделаем... Ситуация говорит о том, что владелец земельного участка не очень понимает – что с ним делать. И было бы хорошо, чтобы была концепция: осмысленная, продуманная и обсужденная. И тогда застройщик может, снизив риски, начать делать что-то такое, что не будет перечеркнуто красной краской. Без этого не будет никакого движения», - заявила Татьяна Иваненко.