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Похоже, что одной из знаменитых "крячковских" школ в Октябрьском районе Новосибирска уготована незавидная судьба. Памятник архитектуры регионального значения на улице Якушева, 21 уже много лет ветшает без какого-либо ремонта. Фасад осыпается, от каменных шаров, украшавших главной вход, не осталось и следа. Собственник здания – мэрия Новосибирска. Согласно федеральному закону №73 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" владелец обязан сохранять исторический артефакт, и заботится о его состоянии. Однако муниципалитет долгое время игнорирует призывы общественников заняться реставрацией и ремонтом. А в ответ на запрос редакции о том, когда власти намерены все-таки обратить внимание на бедственное положение дел, в мэрии ответили следующее:
"Земельный участок площадью 1,86 га, на котором расположено здание по ул. Якушева, 21, зарезервирован под строительство здания школы на 825 мест. Программой комплексного развития социальной инфраструктуры города Новосибирска на 2017 – 2030 годы, утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.12. 2016 № 329, данное строительство предусмотрено в 2028 году".
То есть, еще более шести лет назад муниципалитетом было принято решение об уничтожении в будущем памятника, который находится под охраной государства. Это звучит настолько чудовищно, что просто невозможно поверить, говорит бывший начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области (ГИООКН) Александр Кошелев. Решение было принято, когда он занимал пост руководителя госинспекции, но, по словам Кошелева, он о нем ничего не слышал.
"Такого не может, вероятно, тут закралась какая-то ошибка. Возможно, просто перепутали границы участков. На месте этой школы нельзя ничего планировать строить, это запрещено законом. Насколько я помню, речь шла всегда только о ремонте", - заявил Александр Кошелев корреспонденту Atas.info.
В свою очередь, действующее руководство ГИООКН подчеркивает: муниципалитету были выданы предписания о проведении предусмотренных законом работ по сохранению объекта культурного наследия. Никакой информации о планирующейся стройке на этом участке у инспекции на текущий момент нет.
"На территории объекта культурного наследия возможно только проведение только работ по сохранению объекта культурного наследия. Строительство объектов капитального строительства на данной территории запрещено", - говорится в ответе редакции за подписью начальника инспекции Елены Макавчик.
Отдельно в ГИООКН подчеркивают: "пристроить" рядышком новое гигантское здание тоже невозможно – на территории, сопряженной с крячковской школой на Якушева установлена охранная зона, границы которой определены постановлением правительства Новосибирской области от 15.02.2010 №46-па.
Однако в мэрии настаивают – никакой ошибки нет. И в ответ на дополнительный запрос показывают участок, на котором намерены в 2028 году начать строительство.
Правда, с любопытной оговоркой от городского департамента образования: "Строительство нового здания общеобразовательной организации на земельном участке по ул. Якушева будет производиться с учетом существующего на нём здания старой школы, восстановление которого будет предусмотрено с началом нового строительства. Земельный участок для строительства школы на 825 мест зарезервирован, однако формирование его задерживается по причине наличия на нем частных строений".
С учетом действующей охранной зоны и требований законодательства этот комментарий – не более, чем словесная эквилибристика.
Так на что же рассчитывают власти? Заметим, школу в этом районе, с учетом тотальной застройки "окна в окна" многоэтажками территории бывшего частного сектора, строить необходимо. Вот только ни одного свободного участка, кроме того, что занимает историческая постройка, здесь не осталось.
"Это чудовищная политика нашей мэрии, которая наглядно проявилась в сносе на днях объекта исторического наследия - Дома Кондратюка. Это возмутительно, они довели здание до аварийного состояния, а потом – ой, надо сносить. Похоже, они и крячковскую школу решили довести до того момента, когда там уже нечего будет восстанавливать. Чиновники уже много лет действуют только в интересах застройщиков, планомерно уничтожая город", - не может сдержать эмоций сопредседатель новосибирского регионального отделения "Культурного фронта России" Олег Викторович.
Школа на Якушева - она же Змеиногорское городское начальное училище - построена примерно в 1911-1912 годах по проекту известного сибирского архитектора Андрея Крячкова и его помощника Казимира Лукашевского. Она была одной из 12 каменных школ, что были возведены на заёмные средства и должны были приблизить тот день, когда в Ново-Николаевске будет введено всеобщее начальное образование.
"Из 12 зданий Крячков спроектировал три училища такого типа - с башней-пирамидой, в которой располагался бак для водопровода, и вынесенным вперёд входом с каменными шарами. Сейчас их осталось два: Михайловское (сейчас на его место стоит дом Ленина, 59) было снесено, училище на Ядринцевской сохранилось в неплохом состоянии, а вот бывшая Змеиногорская школа выглядит весьма печально", - рассказывает краевед Наталья Липатникова.
По словам Липатниковой, в годы Гражданской войны здание училища было реквизировано у учащихся под офицерскую школу польских войск и подверглось разорению: отступая от Красной армии, поляки выломали и вывезли все двери и окна - строили из них подводы, чтобы вывозить награбленные ценности.
В начале 1920-х здание снова стало школой - на этот раз 2-ой Совшколой имени Некрасова. Известно, что учащиеся этой школы взяли на себя шефство над заброшенным садом-кладбищем, на субботниках убирали сухостой, сбивали кочки, сажали новые деревья - так, благодаря почину школьников, постепенно начал вырисовываться будущий Центральный парк.
Позже к основному историческому зданию была сделана пристройка, значительно превышающая оригинальное строение по размеру. В таком виде образовательное учреждение и дошло до наших дней. Школа № 2 работала до середины 70-х годов. После её закрытия номер был присвоен новой школе на Никитинском жилмассиве, а в этом здании разместился учебно-производственный комбинат Октябрьского района, позже его сменили учреждения дополнительного образования, которые работают и сейчас.
Сейчас здание, по оценке мэрии, находится "в ограниченно-работоспособном состоянии. Несколько помещений признаны аварийными, допуск людей в них ограничен".
"Луначарский, нарком просвещения, в 1923 посетил Новониколаевск и высказался так: "этот двадцатипятилетний юноша-город весьма непрезентабелен, грязен, плохо застроен. Отдельные каменные здания, между ними - очень недурные школы, которые кажутся какими-то сложенными для будущего фундамента камнями". Разрушать сейчас городской фундамент кажется мне весьма недальновидной идеей. И если в 1910-м городские власти нашли в себе смелость взять огромный кредит, чтобы построить эти школы, то и сейчас хотелось бы найти способ их восстановить", - говорит Наталья Липатникова.
По словам Олега Викторовича, на 18 апреля у него запланирована встреча с прокурором Новосибирска Романом Сиваком. В том числе, в ее ходе планируется обсудить проблемы сохранения исторического наследия и невыполнение властями требований федерального законодательства в этой области. Викторович заверил редакцию Atas.info, что скандальная ситуация вокруг крячковской школы на Якушева, 21 будет обязательно затронута.