Похоже, что одной из знаменитых "крячковских" школ в Октябрьском районе Новосибирска уготована незавидная судьба. Памятник архитектуры регионального значения на улице Якушева, 21 уже много лет ветшает без какого-либо ремонта. Фасад осыпается, от каменных шаров, украшавших главной вход, не осталось и следа. Собственник здания – мэрия Новосибирска. Согласно федеральному закону №73 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" владелец обязан сохранять исторический артефакт, и заботится о его состоянии. Однако муниципалитет долгое время игнорирует призывы общественников заняться реставрацией и ремонтом. А в ответ на запрос редакции о том, когда власти намерены все-таки обратить внимание на бедственное положение дел, в мэрии ответили следующее: