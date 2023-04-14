Сколько стоит отдать ребенка в частную школу в Новосибирске — оценки и цены

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
В «Нашей Школе», которая работает в Новосибирске с 1995 года, стоимость обучения в год составляет порядка 330 тысячи рублей. В месяц чуть больше 27 000 ₽, питание включено.
В этой частной школе дети начинают учиться с 4 лет. Они проводят там целый день, ходят на основные и дополнительные занятия.
Родители оценивают учреждение в 2GIS на 4,2 балла. Они отмечают, что их дети учатся с удовольствием, хвалят учителей и атмосферу.
Схожую сумму родители платят за обучение детей в другой школе «Аврора», которая работает с 1993 года. Ежемесячно около 27 тысяч рублей в месяц, иногда и меньше.
Как указано на сайте учреждения, помимо традиционных предметов, школьники посещают уроки французского языка, пения. Занимаются плаванием, каратэ, ходят в театральную студию и рок-клуб.
«Мой сын учится в этой школе и ему все нравится. Но вот я, как мама, не всегда довольна. Знаю, что есть запреты на курения, но лично застукивала учеников за этим делом. Многие ребятишки жуткие матерщинники, но так везде, я думаю. В некоторых классах давно требуется ремонт, благо, с нас не трясут особо деньги на это. В целом, школа хорошая. Дети точно будут образованные и занятые полезными делами, даже берут ребят с особенностями развития — огромный плюс», — рассказала Atas.info мама одного из учеников Елена М.
«Авроре» дают 4,4 звезды в 2ГИС. Школа находится по адресу Тимирязева, 70/1.
Чуть дешевле стоит обучение в частной школе «Экселенс-С». За месяц обучения родители отдают официально около 20,5 тысячи рублей. На деле, как пишут многие в 2ГИС, приходится иногда доплачивать до 10 тысяч за продленку, питание и кружки.
Учебное учреждение было основано в 1993 году. Оно находится в старинном деревянном здании, входящим в реестр памятника архитектуры на улице Коммунистическая, 23 в самом сердце Новосибирска.
Школа «Экселенс-С» получила всего 4 балла от родителей. По отзывам стало понятно, что не многих радует «платить большие деньги, за обучение детей в дореволюционном здании».
Цена обучения в месяц в частной школе «Сова», расположенной в микрорайоне Шлюз, составляет 20 000 рублей. Детей обучают молодые, современные педагоги, поэтому многие родители делают выбор в пользу этого учреждения. «Сова» получает 4,4 звезды в 2ГИС.
Обязательные уроки (обычные предметы из школьной программы) проходят с 10 до 16 часов. После ученики могут посещать дополнительные занятия за 3000 рублей — это программирование, игра на гитаре, основы бизнеса, танцы, йога, творческие кружки и спортивные.
«В школе вместе с учителем дети делают домашку. Это очень круто! Нам, родителям, не приходится с детьми корпеть над учебникам. Мне все нравится, как и моей дочери. Особенно дети в восторге от учителей, которые их понимают, смотрят Тик-Ток. У некоторых педагогов даже татуировки на все тело», — рассказала мама ученицы «Совы» Ксения.
Завершает наш топ частное общеобразовательное учреждение «Юнион» дети учатся полный день. За год обучения родители платят около 200 тысяч рублей — это свыше 18 тысяч рублей в месяц, а летом оплата меньше — около 12 тыс. руб. В стоимость входят все виды услуг, питание (завтрак, обед и ужин),
Школа находится в Академгородке в двух шагах от НГУ и Муравьиного леса. Ученики гуляют и занимаются спортом на природе во второй половине дня, а в первой посещают занятия, участвуют в различных олимпиадах и состязаниях.
«Юнион» получил оценку 4,4 балла в 2GIS. По словам родителей, в школе комфортный психологический климат из-за маленьких классов, хорошее питание, отличное обучение по многим современным программам.
Напомним, ранее в Министерстве образования Новосибирской области Atas.info рассказали, что средняя зарплата учителя в 2023 году превысила 48 841 рубль. Почти на 4 тысячи меньше они получали год назад.
Но несмотря на такие оклады, в регионе по-прежнему наблюдается дефицит учителей математики, русского языка и литературы, иностранных языков.
На днях учительницу начальных классов уволили из школы №73 в Новосибирске из-за сокрытия службы в полиции. Женщину обвинили в нарушении законодательства о противодействии коррупции.