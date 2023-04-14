Сколько стоит отдать ребенка в частную школу в Новосибирске — оценки и цены

Завершает наш топ частное общеобразовательное учреждение «Юнион» дети учатся полный день. За год обучения родители платят около 200 тысяч рублей — это свыше 18 тысяч рублей в месяц, а летом оплата меньше — около 12 тыс. руб. В стоимость входят все виды услуг, питание (завтрак, обед и ужин),