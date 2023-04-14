В Новосибирске завершили поиски 8-летнего мальчика

Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
Modified Сегодня, 02:21
Updated Сегодня, 02:21
Напомним, 8-летний мальчик 13 апреля ушел в школу и не вернулся домой. Родители обратились к волонтерам и те подключились к поискам.
«Его нашла знакомая. Мальчик тихонечко уснул в общежитии на кухне. Она разбудила его и привела к детскому саду, а там передала родителям», - рассказала пресс-секретарь «ЛизаАлерт».
Сейчас в Новосибирске также ищут пропавшего 24 марта 20-летнего парня. Он вышел из дома и не вернулся, ранее не пропадал.