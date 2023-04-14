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В Новосибирске завершили поиски 8-летнего мальчика

14 апреля 2023, 02:18
Фото: ЛизаАлерт/ВК
Нашли 8-летнего мальчика в Новосибирске
Восьмилетнего школьника, пропавшего сутки назад, нашли в микрорайоне ОбьГЭС Новосибирска 14 апреля. Об этом сообщает отряд «ЛизаАлерт».

Напомним, 8-летний мальчик 13 апреля ушел в школу и не вернулся домой. Родители обратились к волонтерам и те подключились к поискам.

«Его нашла знакомая. Мальчик тихонечко уснул в общежитии на кухне. Она разбудила его и привела к детскому саду, а там передала родителям», - рассказала пресс-секретарь «ЛизаАлерт».

 

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Сейчас в Новосибирске также ищут пропавшего 24 марта 20-летнего парня. Он вышел из дома и не вернулся, ранее не пропадал.

#Алина Шефер#Поиск#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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