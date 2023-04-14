Замглавы Краснозерского района пойдет под суд за ветхое жилье для многодетных

С наступлением холодов многодетная мать обратилась в районную администрацию с заявлением о признании жилья непригодным. Выяснилось, что бюджеты Новосибирской области и Краснозерского района пострадали от действий мужчины на 6 миллионов рублей. Уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Новосибирской области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.