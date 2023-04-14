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Замглавы Краснозерского района пойдет под суд за ветхое жилье для многодетных

14 апреля 2023, 07:08
Фото: СУ СКР по Новосибирской области
Дом для многодетных семей нуждался в ремонте

В Новосибирской области чиновника отправят под суд за ветхое жилье

В Новосибирской области завершено расследование в отношении заместителя главы Краснозерского района. По версии следствия, чиновник намеренно представил многодетной семье непригодное жилье. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
«Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя главы администрации Краснозерского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, а именно совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, с причинением тяжких последствий)», - рассказали в пресс-службе ведомства.
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По версии следствия, временно исполняя обязанности главы Краснозерского района, летом прошлого года чиновник приобрел жилой дом для передачи многодетным семьям. При этом здание сильно обветшало и нуждалось в капитальном ремонте, но обвиняемый предпочел это скрыть от жильцов.

С наступлением холодов многодетная мать обратилась в районную администрацию с заявлением о признании жилья непригодным. Выяснилось, что бюджеты Новосибирской области и Краснозерского района пострадали от действий мужчины на 6 миллионов рублей.  Уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Новосибирской области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что это не единственный инцидент с непригодным жильем. В Здвинском районе чиновники могли предоставить сиротам дом без отопления и воды.

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#Новосибирская область#Происшествия#Александр Ляхов#Суд#Следком#Следственный комитет#Ветхое жилье#Многодетные
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