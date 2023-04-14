Женщину насмерть переехал неизвестный водитель в Новосибирске – виновник сбежал

Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
ДТП произошло на перекрестке Серебренниковской и Октябрьской магистрали. Неизвестный водитель иномарки сбил сибирячку и молниеносно скрылся с места аварии.
«Уже гаишники приехали, тело женщины накрыли простыней. Она погибла точно. Я утром там проезжала и видела, как ее подкинуло в высоту, а потом она с грохотом упала на землю. Все ее вещи разлетелись по дороге, даже обувь», - сообщила Atas.info очевидица Юлия Л.
Новосибирцы рассказывают, что виновник был на автомобиле Ford. Предположительно, погибла пенсионерка.
В ГИБДД Новосибирска пока уточняют информацию. Обещали прокомментировать ДТП позже.