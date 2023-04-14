atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:02

Published Сегодня, 03:02

Modified Сегодня, 03:07

Updated Сегодня, 03:07

Изображение материала

Женщину насмерть переехал неизвестный водитель в Новосибирске – виновник сбежал

14 апреля 2023, 03:02
Фото: АСТ-54/ВК
Женщина погибла под колесами иномарки в центре Новосибирска

В центре Новосибирска насмерть сбил женщину водитель иномарки

Женщина попала под колеса иномарки в центре Новосибирска 14 апреля. Очевидцы, сообщают, что пешеход погибла.

ДТП произошло на перекрестке Серебренниковской и Октябрьской магистрали. Неизвестный водитель иномарки сбил сибирячку и молниеносно скрылся с места аварии.

«Уже гаишники приехали, тело женщины накрыли простыней. Она погибла точно. Я утром там проезжала и видела, как ее подкинуло в высоту, а потом она с грохотом упала на землю. Все ее вещи разлетелись по дороге, даже обувь», - сообщила Atas.info очевидица Юлия Л.

Новосибирцы рассказывают, что виновник был на автомобиле Ford. Предположительно, погибла пенсионерка.

В ГИБДД Новосибирска пока уточняют информацию. Обещали прокомментировать ДТП позже.

#Алина Шефер#ДТП#Погибший#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Школу архитектора Крячкова готовится снести мэрия Новосибирска
Сегодня, 01:33
Что говорят новосибирцы об электронных повестках – паника возникла в соцсетях
Вчера, 05:56
Названы имена артистов, которые приедут на фестиваль VK Fest в Новосибирске
Сегодня, 03:23
Майские праздники в Новосибирске: как и сколько отдыхаем в 2023 году
Вчера, 03:35
После скандала с застройкой «Универсам» хочет привлечь архитекторов из Москвы
Сегодня, 05:01
Снова похолодание до -10 °C – смотрим прогноз погоды на неделю в Новосибирске
Вчера, 01:45