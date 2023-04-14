Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:03
В 2022 году в Новосибирской области было 537,7 случаев ожирения на 100 тысяч жителей. Для сравнения, в 2021 году было 409,9 случаев на 100 тысяч горожан.
ВОЗ считает, что ожирение, это главная угроза здоровью, так как провоцирует развитие других заболеваний в организме человека. Статистика гласит, что в России лишний вес имеют 62% взрослых и 5-10% детей.
90% всех случаев ожирения связаны с неправильным питанием. Избавиться от ожирения поможет дефицит калорий и сбалансированное питание. Также сохранить свое физическое здоровье поможет физическая активность и здоровый сон.
Напомним, ранее мэр Анатолий Локоть раскрыл секрет своего похудения. Он советует «зашить рот» во время диеты.