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Жесть! Насколько взлетели цифры ожирения среди новосибирцев

14 апреля 2023, 06:01
Фото: 1MI
Люди с ожирением - статистика говорит об увеличении их числа

В Новосибирске ожирение новосибирцев стремительно растет

Заболеваемость ожирением стремительно растет в Новосибирской области. По данным регионального Минздрава, показатель выше среднероссийского в 1,5 раза.

В 2022 году в Новосибирской области было 537,7 случаев ожирения на 100 тысяч жителей. Для сравнения, в 2021 году было 409,9 случаев на 100 тысяч горожан.

ВОЗ считает, что ожирение, это главная угроза здоровью, так как провоцирует развитие других заболеваний в организме человека. Статистика гласит, что в России лишний вес имеют 62% взрослых и 5-10% детей.

90% всех случаев ожирения связаны с неправильным питанием. Избавиться от ожирения поможет дефицит калорий и сбалансированное питание. Также сохранить свое физическое здоровье поможет физическая активность и здоровый сон.

Напомним, ранее мэр Анатолий Локоть раскрыл секрет своего похудения. Он советует «зашить рот» во время диеты.

Мэр Новосибирска Локоть посоветовал «зашить рот» во время диеты
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#Эмилия Губарева#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Минздрав
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