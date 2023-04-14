Зима не отступает: Новосибирск накрыло мощнейшим снегопадом в середине апреля — фото

«Уже хочется тепла, вот бы уехать к морю…мечты…Настроение меняется с каждым часом вместе с погодой. Уже все устали от скачков, то в жару, то в и холод. Зима уходи», - призывают весну в соцсетях новосибирцы. Похоже, скоро начнут проводить ритуалы по изгнанию морозов и снега.