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Published Сегодня, 06:37

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Зима не отступает: Новосибирск накрыло мощнейшим снегопадом в середине апреля — фото

14 апреля 2023, 06:37
Фото: atas.info
Снегопад накрыл Новосибирск в середине апреля

Новосибирск накрыло мощным снегопадом 14 апреля

Зима снова вернулась в Новосибирск в пятницу, 14 апреля. Мегаполис накрыло мощным снегопадом — делимся фото.

Весна как будто ввязалась в борьбу с зимой в середине апреля и, как видно по заснеженному городу, уступает позицию. Еще утром температура воздуха составляла +6 градусов, а к полудню резко снизилась до -3.

Фото: atas.info

Начался жуткий, непрекращающийся несколько часов снегопад.  Ветер разогнался до 13 м/с. Новосибирцы раздосадованы этой непогодой.

«Уже хочется тепла, вот бы уехать к морю…мечты…Настроение меняется с каждым часом вместе с погодой. Уже все устали от скачков, то в жару, то в и холод. Зима уходи», - призывают весну в соцсетях новосибирцы. Похоже, скоро начнут проводить ритуалы по изгнанию морозов и снега.

Фото: atas.info

Напомним, ранее синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра заявляли, что апрель 2023 года побил все рекорды «морозности» за последние 16 лет в Новосибирске. А вот потепление обещают только в последнюю неделю месяца.

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#Алина Шефер#Город#Снегопад#Погода#Новосибирск#Новосибирская область
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