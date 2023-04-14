Зима не отступает: Новосибирск накрыло мощнейшим снегопадом в середине апреля — фото

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Весна как будто ввязалась в борьбу с зимой в середине апреля и, как видно по заснеженному городу, уступает позицию. Еще утром температура воздуха составляла +6 градусов, а к полудню резко снизилась до -3.
Начался жуткий, непрекращающийся несколько часов снегопад. Ветер разогнался до 13 м/с. Новосибирцы раздосадованы этой непогодой.
«Уже хочется тепла, вот бы уехать к морю…мечты…Настроение меняется с каждым часом вместе с погодой. Уже все устали от скачков, то в жару, то в и холод. Зима уходи», - призывают весну в соцсетях новосибирцы. Похоже, скоро начнут проводить ритуалы по изгнанию морозов и снега.
Напомним, ранее синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра заявляли, что апрель 2023 года побил все рекорды «морозности» за последние 16 лет в Новосибирске. А вот потепление обещают только в последнюю неделю месяца.