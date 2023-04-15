Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
О погибшей сотруднице рассказал депутат Заксобрания Новосибирской области Майис Мамедов. По его словам, она легендарной личностью, 20 лет работала помощником депутата, ее знал весь полуторатысячный коллектив. Как отметил депутат в разговоре с sib.fm, помощник была его правой рукой, вела очень много дел, делала все, чтобы поднять авторитет компании.
Также он рассказала, что женщина переехала в Новосибирск более 20 лет назад из Алтайского края. Вчера утром, 14 апреля она как обычно шла на работу, но на перекрестке ул. Серебренниковской ее сбил на внедорожнике Александр Бушков, сын бывшего депутата Алтайского края и гендиректора «Алтай-Форест» Николая Бушкова.