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Updated Сегодня, 06:15

Депутат Заксобрания Майис Мамедов рассказал о сбитой насмерть женщине

15 апреля 2023, 06:13
«Она была моей правой рукой», - депутат Мамедов рассказал о погибшей на пешеходном переходе женщине, которая работала его помощником. Погибшая проработала в этой должности 20 лет.

О погибшей сотруднице рассказал депутат Заксобрания Новосибирской области Майис Мамедов. По его словам, она легендарной личностью, 20 лет работала помощником депутата, ее знал весь полуторатысячный коллектив. Как отметил депутат в разговоре с sib.fm, помощник была его правой рукой, вела очень много дел, делала все, чтобы поднять авторитет компании.

Также он рассказала, что женщина переехала в Новосибирск более 20 лет назад из Алтайского края. Вчера утром, 14 апреля она как обычно шла на работу, но на перекрестке ул. Серебренниковской ее сбил на внедорожнике Александр Бушков, сын бывшего депутата Алтайского края и гендиректора «Алтай-Форест» Николая Бушкова.

#Ольга Храмушкина#ДТП#Смерть#Общество#Происшествия#Новосибирск
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