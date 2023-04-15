О погибшей сотруднице рассказал депутат Заксобрания Новосибирской области Майис Мамедов. По его словам, она легендарной личностью, 20 лет работала помощником депутата, ее знал весь полуторатысячный коллектив. Как отметил депутат в разговоре с sib.fm, помощник была его правой рукой, вела очень много дел, делала все, чтобы поднять авторитет компании.