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Девять подпольных игорных клубов прикрыли сотрудники в Ленинском районе. Видео

15 апреля 2023, 08:49
Фото: 1MI
Задержание по поводу работы подпольных казино провели 14 апреля 2023 года.
Девять обысков организовали СК совместно с сотрудниками полиции и прокуратуры, в результате закрыта деятельность девяти подпольных казино. Сеть казино была организована четырьмя «предприимчивыми» новосибирцами.

Обнаружить деятельность подпольных казино было не так просто, так как попасть туда можно было исключительно «через своих», для участия принимались только наличные деньги. Тем не менее, сеть из девяти казино была закрыта разом 14 апреля.

Во время оперативных действий на девяти точках было конфисковано около 300 единиц техники, используемой для организации работы подпольных казино — мониторы, системные блоки, видеокамеры и т. п. Следственные действия продолжаются.

Видео появилось в группе Вконтакте НДН.Инфо
Видео: https://vk.com/ndn_info

Все закрытые подпольные заведения располагались на левом берегу в Ленинском районе: по одному на ул. Станиславского, 14; Пл. Карла Маркса, 5; и ул. Волховской, 30. И по два на Ватутина, 27; Станиславского, 15 и Пл. Карла Маркса, 3.

По этим адресам четверо неработающих новосибирцев в нежилых помещениях организовали сеть подпольных заведений с целью незаконного получения прибыли. Заведения работали с конца 2022 года, главным организатором является 31-летний мужчина, проживающий в Кировском районе Новосибирска.

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