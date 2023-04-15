Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Обнаружить деятельность подпольных казино было не так просто, так как попасть туда можно было исключительно «через своих», для участия принимались только наличные деньги. Тем не менее, сеть из девяти казино была закрыта разом 14 апреля.
Во время оперативных действий на девяти точках было конфисковано около 300 единиц техники, используемой для организации работы подпольных казино — мониторы, системные блоки, видеокамеры и т. п. Следственные действия продолжаются.
Все закрытые подпольные заведения располагались на левом берегу в Ленинском районе: по одному на ул. Станиславского, 14; Пл. Карла Маркса, 5; и ул. Волховской, 30. И по два на Ватутина, 27; Станиславского, 15 и Пл. Карла Маркса, 3.
По этим адресам четверо неработающих новосибирцев в нежилых помещениях организовали сеть подпольных заведений с целью незаконного получения прибыли. Заведения работали с конца 2022 года, главным организатором является 31-летний мужчина, проживающий в Кировском районе Новосибирска.
Восемь новосибирцев попали под суд за игру в покер в подпольном казино.