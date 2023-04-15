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На Украине погиб Николай Кондратенко, зам командира группы 24-й бригады спецназа

15 апреля 2023, 04:49
Фото: atas.info
Новосибирск простился с погибшим в зоне СВО Николаем Кондратенко
Во время атаки националистического батальона погиб зам командира группы 24-й бригады спецназа Николай Кондратенко.

По словам представителя 24-ой бригады, они сдерживали прорыв нацбатальонов. Первую атаку удалось отразить, но через три дня враг снова начал атаку, во время которой снаряд попал в окоп, где находился замкомгруппы Николай Кондратенко.

Николай Кондратенко находился в зоне СВО с февраля 2022 года, был ранен, но после восстановления вернулся на фронт. Николай профессиональный военный, до Спецоперации принимал участие в боевых действиях в Сирии, был награжден медалью «За воинскую доблесть» и орденом Суворова. За боевые заслуги в СВО Николая Кондратенко посмертно наградили орденом мужества.

Николая Кондратенко похоронили с воинскими почестями в Новосибирске, у него остались жена и двое детей, родители приехали на похороны из Иркутска. 

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#Ольга Храмушкина#Погиб#Зона СВО#Участник СВО#Спецоперация#Новосибирск#Новосибирская область
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