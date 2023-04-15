Николай Кондратенко находился в зоне СВО с февраля 2022 года, был ранен, но после восстановления вернулся на фронт. Николай профессиональный военный, до Спецоперации принимал участие в боевых действиях в Сирии, был награжден медалью «За воинскую доблесть» и орденом Суворова. За боевые заслуги в СВО Николая Кондратенко посмертно наградили орденом мужества.