Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 04:51
По словам представителя 24-ой бригады, они сдерживали прорыв нацбатальонов. Первую атаку удалось отразить, но через три дня враг снова начал атаку, во время которой снаряд попал в окоп, где находился замкомгруппы Николай Кондратенко.
Николай Кондратенко находился в зоне СВО с февраля 2022 года, был ранен, но после восстановления вернулся на фронт. Николай профессиональный военный, до Спецоперации принимал участие в боевых действиях в Сирии, был награжден медалью «За воинскую доблесть» и орденом Суворова. За боевые заслуги в СВО Николая Кондратенко посмертно наградили орденом мужества.
Николая Кондратенко похоронили с воинскими почестями в Новосибирске, у него остались жена и двое детей, родители приехали на похороны из Иркутска.
Ранее стало известно, что в зоне СВО погиб "вагнеровец" Сергей Линейцев из Черепановского района.