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Пасха-2023: Христос воскрес или воскресе – как правильно говорить в Новосибирске

15 апреля 2023, 04:35
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Вознесенский кафедральный собор в Новосибирске

Как правильно приветствовать друг друга на Пасху православным новосибирцам

16 апреля православные новосибирцы встретят Светлое Христово Воскресенье. В этот праздник принято искренне поздравлять друг друга. Как правильно писать приветствие «Христос Воскрес» или «Воскресе» - в материале Atas.info. «Христосование» - так называется православное приветствие на Пасху.
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Пасха 2023

Традиция пасхального приветствия берет свое начало в глубокой древности. Считается, что поздравление христианами друг друга восходит еще к апостольским временам, когда ученики Иисуса Христа таким образом выражали искреннюю радость от его воскрешения.

«Его нет здесь — Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее; там Его увидите. Вот, я сказал вам. И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его» (Мф. 28: 6-8).
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Согласно обычаю, православные христиане должны таким образом приветствовать друг друга как в саму Пасху, так и в течение сорока дней после нее.  Человек, младше собеседника по возрасту,  должен сказать (или написать) «Христос Воскресе!», другой ответить: «Воистину Воскресе!». Если встреча происходит вживую, то верующим нужно обнять и трижды поцеловать друг друга в знак великой радости от чуда воскрешения Сына Божьего.

В православной традиции важно употреблять слово «воскресе». В частности, именно так оно звучит в статье «Христосование» энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. «Воскресе» является церковнославянской формой глагола «воскрес» и используется на православной литургии. В Русской православной церкви положительно относятся к обоим вариантам пасхального приветствия, однако именно «старинная» форма покажет, насколько вы уважаете близкого человека и чтите православные каноны.

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Писать приветствие необходимо с прописных букв «Христос Воскресе!», аналогично правило и для ответа на него  («Воистину Воскресе!»). Ударение в глаголе ставится на второй слог («ВоскрЕсе»). Поскольку слово «Воистину» является наречием, то пишется слитно. Изначально оно образовалось через сращивание предлога «во» с существительным (аналогично «вовремя»).

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