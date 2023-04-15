Согласно обычаю, православные христиане должны таким образом приветствовать друг друга как в саму Пасху, так и в течение сорока дней после нее. Человек, младше собеседника по возрасту, должен сказать (или написать) «Христос Воскресе!», другой ответить: «Воистину Воскресе!». Если встреча происходит вживую, то верующим нужно обнять и трижды поцеловать друг друга в знак великой радости от чуда воскрешения Сына Божьего.