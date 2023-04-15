Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 06:52
До этого Александру Мысику было предъявлено обвинение по двум уголовным делам с общим ущербом в 400 млн рублей. Как директор "Метро МиР" он обвинялся в нарушениях при строительстве дороги и объектов у новой ледовой арены.
Новое уголовное дело по сообщению пресс-службы ТАСС возбуждено в связи с превышением должностных полномочий. Согласно предъявленным обвинениям осенью 2019 года Александр Мысик подписал акты приемки выполненных работ по строительству одного из городских объектов. В актах содержались недостоверные сведения об объемах сданных работ, в результате чего ущерб бюджету муниципалитета составил 170 млн рублей.
В начале 2023 года было заведено второе уголовное дело, фигурантом которого стал Александр Мысик. Обвинение предъявлено за проведение дноуглубительных работ при строительстве временных подходов к подводному складу песка возле объекта (ЛДС "Арена"). Данные работы отсутствовали в проектной документации, для их проведения был заключен договор с ФБУ «Администрация обского БВП» на сумму 37,1 млн. рублей.
В конце прошлого года Александр Мысик был заключен в СИЗО, но в марте суд сменил ему меру пресечения на домашний арест.