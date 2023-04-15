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В отношении Александра Мысика возбудили новое уголовное дело: третье по счету

15 апреля 2023, 06:50

В Новосибирске на руководителя "Метро МиР" открыли третье уголовное дело

Александр Мысик стал фигурантом третьего уголовного дела. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. По сообщению пресс-службы СУ СК РФ по Новосибирской области главе "МЕТРО МиР" предъявлено обвинение в причинении ущерба муниципальному бюджету в размере 170 млн рублей.

До этого Александру Мысику было предъявлено обвинение по двум уголовным делам с общим ущербом в 400 млн рублей. Как директор "Метро МиР" он обвинялся в нарушениях при строительстве дороги и объектов у новой ледовой арены.

Новое уголовное дело по сообщению пресс-службы ТАСС возбуждено в связи с превышением должностных полномочий. Согласно предъявленным обвинениям осенью 2019 года Александр Мысик подписал акты приемки выполненных работ по строительству одного из городских объектов. В актах содержались недостоверные сведения об объемах сданных работ, в результате чего ущерб бюджету муниципалитета составил 170 млн рублей.

В начале 2023 года было заведено второе уголовное дело, фигурантом которого стал Александр Мысик. Обвинение предъявлено за проведение дноуглубительных работ при строительстве временных подходов к подводному складу песка возле объекта (ЛДС "Арена"). Данные работы отсутствовали в проектной документации, для их проведения был заключен договор с ФБУ «Администрация обского БВП» на сумму 37,1 млн. рублей. 

Директор «МЕТРО МиР» Александр Мысик вышел из СИЗО в Новосибирске
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В конце прошлого года Александр Мысик был заключен в СИЗО, но в марте суд сменил ему  меру пресечения на домашний арест.

#Дороги#ЛДС "Новосибирск-Арена"#Общество#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область
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