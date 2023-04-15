В начале 2023 года было заведено второе уголовное дело, фигурантом которого стал Александр Мысик. Обвинение предъявлено за проведение дноуглубительных работ при строительстве временных подходов к подводному складу песка возле объекта (ЛДС "Арена"). Данные работы отсутствовали в проектной документации, для их проведения был заключен договор с ФБУ «Администрация обского БВП» на сумму 37,1 млн. рублей.