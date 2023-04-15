Стало известно, что погибшая переехала в Новосибирск около 20 лет назад с Алтайского края, как рассказал sib.fm муж погибшей. Во время перехода через дорогу женщина шла на работу. В 7.21 в третьем ряду машин ее на бешенной скорости сбил кроссовер Geely Tugella, пролетев на красный свет. Судя по всему, его скорость была превышена в несколько раз.