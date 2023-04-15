Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
Стало известно, что погибшая во время аварии на переходе у театра "Глобус" женщина работала помощником депутата Заксобрания Новосибирской области Майиса Мамедова.
Стало известно, что погибшая переехала в Новосибирск около 20 лет назад с Алтайского края, как рассказал sib.fm муж погибшей. Во время перехода через дорогу женщина шла на работу. В 7.21 в третьем ряду машин ее на бешенной скорости сбил кроссовер Geely Tugella, пролетев на красный свет. Судя по всему, его скорость была превышена в несколько раз.
Подписчик группы АСТ-54 поделился видеозаписью со станции шиномонтажа на ул. Бориса Богаткова, куда заезжали парни на этом автомобиле за 5 минут до аварии. Видео запись сделана в 7.15 того же дня, на ней видно, что водитель и двое его пассажиром в невменяемом состоянии.
Водитель скрылся с места аварии, по горячим следам его задержали полицейский. Оказалось, что за рулем был 21-летний парень. После проведения медосвидетельствования выяснилось, что он был в нетрезвом состоянии. Полицейским он заявил, что выпил уже после аварии.