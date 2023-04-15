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Водитель был невменяемым: подробности ДТП с погибшей на переходе в Новосибирске

15 апреля 2023, 03:05
Фото: Группа Вконтакте АСТ-54
Видео с камер видеонаблюдения на шиномонтаже - водитель в шортах при минусовой температуре.

В Новосибирске у театра "Глобус" была насмерть сбита женщина: появились подробности

За пять минут до аварии парни на машине, насмерть сбившей женщину у театра "Глобус", заезжали на шиномонтаж. В группе Вонтакте АСТ-54 появилось видео с камер наблюдения на шиномонтаже - на видео видно, что водитель и двое его пассажиров находятся в изменном состоянии сознания.

Стало известно, что погибшая во время аварии на переходе у театра "Глобус" женщина работала помощником депутата Заксобрания Новосибирской области Майиса Мамедова.

Стало известно, что погибшая переехала в Новосибирск около 20 лет назад с Алтайского края, как рассказал sib.fm муж погибшей. Во время перехода через дорогу женщина шла на работу. В 7.21 в третьем ряду машин ее на бешенной скорости сбил кроссовер Geely Tugella, пролетев на красный свет. Судя по всему, его скорость была превышена в несколько раз.

Подписчик группы АСТ-54 поделился видеозаписью со станции шиномонтажа на ул. Бориса Богаткова, куда заезжали парни на этом автомобиле за 5 минут до аварии. Видео запись сделана в 7.15 того же дня, на ней видно, что водитель и двое его пассажиром в невменяемом состоянии.

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Водитель скрылся с места аварии, по горячим следам его задержали полицейский. Оказалось, что за рулем был 21-летний парень. После проведения медосвидетельствования выяснилось, что он был в нетрезвом состоянии. Полицейским он заявил, что выпил уже после аварии.

#ДТП#Смерть#Происшествия#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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