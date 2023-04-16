Глава группы компаний "Дискус" Алексей Джулай был задержан в воскресенье, 16 апреля. Как сообщает издание "АиФ-Новосибирск", он был вызван на допрос, после чего было принято решение о задержании. С чем связаны процессуальные действия, и в каком статусе находится руководитель одной из самых крупных строительных компаний города, пока неизвестно.