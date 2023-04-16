atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:42

Published Сегодня, 05:42

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

Изображение материала

Глава строительной компании "Дискус" Алексей Джулай задержан в Новосибирске

16 апреля 2023, 05:42
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Компания "Дискус" застраивает микрорайоны Плющихинский и Просторный

В Новосибирске задержали депутата и главу компании "Дискус" Алексея Джулая

Депутат горсовета Новосибирска и владелец одной из крупнейших строительных компаний региона Алексей Джулай был допрошен, а после задержан. Ранее по факту мошенничества при возведении жилых домов было возбуждено уголовное дело

Глава группы компаний "Дискус" Алексей Джулай был задержан в воскресенье, 16 апреля. Как сообщает издание "АиФ-Новосибирск", он был вызван на допрос, после чего было принято решение о задержании. С чем связаны процессуальные действия, и в каком статусе находится руководитель одной из самых крупных строительных компаний города, пока неизвестно.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам мошенничества, в котором фигурировали дольщики "Дискуса". Как сообщили в Следкоме, ГК "Дискус" и созданными ею двумя жилищно-строительными кооперативами велось строительство многоквартирных домов в Октябрьском районе Новосибирска. Для работ с 2016 по 2022 год привлекались средства дольщиков, однако дома до сих пор не сданы в эксплуатацию. 

Кто такой Алексей Джулай: депутатство, строительный бизнес и судебные иски
Узнать подробнее
Читайте также:
Налоговая требует признать компанию "Дискус Строй" банкротом из-за долга в 44 млн рубКредиторы знают куда звонить: 102,5 миллионов рублей требуют от ГК "Дискус"«Сибэко» против «Дискуса»: судебные разбирательства из-за долга в 262 млн рублей
#Дискус#Задержание#Общество#Новосибирск#Алексей Джулай
Подпишитесь
Кто такой Алексей Джулай: депутатство, строительный бизнес и судебные иски
Сегодня, 07:18
МУП "САХ" официально победило в конкурсе на стройку мусорного полигона в Верх-Туле
14 апреля 10:12
Школу архитектора Крячкова готовится снести мэрия Новосибирска
14 апреля 01:33
После скандала с застройкой «Универсам» хочет привлечь архитекторов из Москвы
14 апреля 05:01
В мае не будет выплаты из маткапитала для семей с детьми в Новосибирске
Вчера, 10:42