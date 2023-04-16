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Published Сегодня, 05:42
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Глава группы компаний "Дискус" Алексей Джулай был задержан в воскресенье, 16 апреля. Как сообщает издание "АиФ-Новосибирск", он был вызван на допрос, после чего было принято решение о задержании. С чем связаны процессуальные действия, и в каком статусе находится руководитель одной из самых крупных строительных компаний города, пока неизвестно.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам мошенничества, в котором фигурировали дольщики "Дискуса". Как сообщили в Следкоме, ГК "Дискус" и созданными ею двумя жилищно-строительными кооперативами велось строительство многоквартирных домов в Октябрьском районе Новосибирска. Для работ с 2016 по 2022 год привлекались средства дольщиков, однако дома до сих пор не сданы в эксплуатацию.