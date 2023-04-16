В 2010 году Алексей Джулай был избран депутатом Совета депутатов Новосибирска по избирательному округу № 29 (Октябрьский район). В 2015 году переизбрался по этому округу, а в 2020 был вновь избран в горсовет, но уже по избирательному округу № 39. Джулай член партии "Единая Россия", в горсовете входит в состав комиссий по муниципальной собственности и по градостроительству. Он один из самых "тихих" депутатов, практичесски не выказывающий своего мнения в стенах городского представительного органа. Да и в целом Джулай - фигура, максимально избегающая публичности.