Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
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Updated Сегодня, 07:22
В воскресенье, 16 апреля, после допроса в Новосибирске был задержан на 48 часов глава группы компаний "Дискус" Алексей Джулай. Процессуальные действия проходят в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам мошенничества при строительстве жилых домов в Плющихинском микрорайоне. По данным следствия, с 2016 по 2022 год для этого привлекались средства дольщиков, однако дома до сих пор не сданы в эксплуатацию.
Бизнес Джулая начался в 1989 году, когда он бросил работу сварщиком и организовал кооператив "Водолей", который занимался строительными работами и изготовлением металлоизделий. Спустя 11 лет Джулай регистрирует ООО "Дискус плюс", которое в 2003 году выкупает обанкротившийся домостроительный комбинат № 6. Предприятие выпускало железобетонные панели для строительства типовых домов и стало основой строительной империи Джулая.
Используя собственный завод, "Дискус" начал массовую застройку Плющихинского микрорайона дешевыми 9-этажными домами.
Квартиры от "Дискуса" считались самыми доступными на рынке, но с самого начала продавались по странной схеме: покупатель выкупает пай жилищного кооператива у продавца, и на нового члена ЖСК переоформлятся членская книжка. Далее покупатель мог годами ждать, пока застройщик не получит разрешение от мэрии на регистрацию дома в Росреестре.
Всего за последние 10 лет из запланированного в эксплуатацию не введено 56 домов
Оговоренные ранее сроки завершения строительства в подавляющем большинстве случаев оказывались сорванными, однако требовать компенсации, как это могут делать дольщики, покупатели квартир в "Дискусе" не могут. Формально они не участники долевого строительства, а члены жилищно-строительного кооператива, то есть, сами строят свое жилье.
Таким образом были заселены десятки домов в Плющихинском жилмассиве в Октябрьском районе и жилмассиве Просторный в Кировском районе. На протяжении последних лет группа компаний "Дискус" была лидером в городе по количеству построенного жилья.
По данным системы СПАРК, Алексей Джулай является владельцем 87 компаний и директором 31 из них. В большинстве этих компаний доля Джулая – 100% и многие имеют в своем названии слово "Дискус". Эти фирмы занимаются как строительством, так и обслуживанием уже построенных домов.
Головная компания холдинга, ООО "Дискус плюс", завершила 2021 год с чистой прибылью в размере 8,386 млн рублей. Однако погрязла в судебных разбирательствах. На текущий момент компания участвует в 27 арбитражных процессах, более 400 процессов завершено, большинство из них не в пользу Алексея Джулая.
Постоянным истцом к структурам Джулая выступает АО "Сибэко". Конфликт энергетиков с "Дискусом" тянется уже много лет. Застройщик Плющихинского жилмассива самостоятельно возвел котельную, тепловые пункты и намеревался получать дополнительный доход от отопления домов. Однако качество услуги было низким, люди мерзли в квартирах, в результате суд вынес решение подключить к городским теплосетям. Однако "Дискус" продолжал собирать с жильцов деньги за отопление.
В прошлом году "Сибэко" подала иск о банкротстве компании "Дискус плюс" из-за общего долга 262 млн рублей. Решение о банкротстве не вынесено, однако, по данным СПАРК, другие иски энергетиков о взыскании задолженности бы ли удовлетворены полностью или частично. По данным spark-interfax.ru иски были частично или полностью удовлетворены судом. Всего в течение 2022 года были удовлетворены иски на 9,6 млн рублей, на 37 млн рублей, на 43,4 млн рублей и на 95,5 миллионов.
Еще одна крупная компания холдинга, ООО "Дискус строй", выступает в арбитражном суде ответчиком по искам на общую сумму 102,5 млн рублей. В том числе, от мэрии Новосибирска на 93,2 млн рублей по аренде земельных участков и от МУП "Горводоканал" на 9,3 млн рублей по исполнению обязательств по договорам энергоснабжения. А в связи с задолженностью 27,8 млн рублей по налоговым сборам ФНС подала иск о признании компании банкротом.
Джулай владеет и ООО "Новосибирский рыбзавод", которое много лет занималось разведением рыбы в Оби, а в 2021 году оказалось на грани банкротства, получив более 18 млн рублей убытка. Летом 2022 года ФНС вынесла решение о приостановлении операций по счетам компании.
Любопытно, что тот самый кооператив "Водолей", с которого начиналась бизнес-империя Джулая, до сих пор существует, однако, как и большинство его компаний, работает неэффективно – 2021 год производственный кооператив закончил с убытком 10 тысяч рублей.
В 2010 году Алексей Джулай был избран депутатом Совета депутатов Новосибирска по избирательному округу № 29 (Октябрьский район). В 2015 году переизбрался по этому округу, а в 2020 был вновь избран в горсовет, но уже по избирательному округу № 39. Джулай член партии "Единая Россия", в горсовете входит в состав комиссий по муниципальной собственности и по градостроительству. Он один из самых "тихих" депутатов, практичесски не выказывающий своего мнения в стенах городского представительного органа. Да и в целом Джулай - фигура, максимально избегающая публичности.