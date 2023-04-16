Важно помнить и правильную символику, важную для поздравления с православной Пасхой. Если поздравляющие отправляют друг другу праздничные открытки или фотографии, на них должны быть изображены крашеные яйца, кулич и образ воскресшего Спасителя (допустимо изображение православной иконы). Любимый многими пасхальный кролик не является оскорбительным, но больше характерен для религиозных традиций Европы и США. Безусловно, недопустимы изображения алкогольных напитков или обнаженной натуры, так как они противоречат самой сути Христова Воскресения.