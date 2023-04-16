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Пасха 2023: во истину или воистину Христос воскрес – как пишется в Новосибирске

15 апреля 2023, 21:10
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Храм Успения Пресвятой Богородицы в Новосибирске

Как новосибирцам правильно приветствовать друг друга на Пасху

В этом году Светлое Христово Воскресенье придется на 16 апреля. Доброй традицией стало приветствовать друг друга словами «Христос Воскресе!». О том, как верующим новосибирцам правильно поздравить с Пасхой – в материале Atas.info.
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Пасха 2023

Православные христиане традиционно приветствуют друг друга словами «Христос Воскресе!». Первым данную фразу должен произнести человек, младше по возрасту в знак уважения перед старшим. В ответ нужно сказать: «Воистину Воскресе!». Если поздравляют вживую, нужно обнять и трижды поцеловать друг друга.

При этом старшим в православной традиции считается и священник (даже если он является ровесником поздравляющего). Немного отличаются и слова при христосовании. Мирянин должен сказать (или написать): «Христос воскресе! Благословите, отче (также допускаются слова «честный» и «батюшка»)!». Священник отвечает: «Воистину воскресе! Бог благословит».

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Если люди поздравляют друг друга в мессенджерах или социальных сетях, важно помнить правильное написание Пасхального приветствия. Согласно православной традиции, нужно употреблять церковнославянскую форму глагола «воскресе», поскольку именно она используется в литургии. К тому же, таким образом проявляются уважение и любовь к ближнему своему и канонам православной Церкви.

Оба слова пишутся с прописных букв «Христос Воскресе!» - «Воистину Воскресе!». Наречие «воистину» по правилам русского языка следует писать только слитно. Изначально оно образовалось от слияния предлога «во» с существительным «истина» и означает «действительно, на самом деле, взаправду». Написание «во истину» (в смысле «во имя истины», «в защиту правды») является полностью неверным по смыслу и неправильным грамматически.

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Важно помнить и правильную символику, важную для поздравления с православной Пасхой. Если поздравляющие отправляют друг другу праздничные открытки или фотографии, на них должны быть изображены крашеные яйца, кулич и образ воскресшего Спасителя (допустимо изображение православной иконы). Любимый многими пасхальный кролик не является оскорбительным, но больше характерен для религиозных традиций Европы и США. Безусловно, недопустимы изображения алкогольных напитков или обнаженной натуры, так как они противоречат самой сути Христова Воскресения.

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