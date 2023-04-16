Posted Вчера, 21:10
Published Вчера, 21:10
Modified Вчера, 21:10
Updated Вчера, 21:10
Православные христиане традиционно приветствуют друг друга словами «Христос Воскресе!». Первым данную фразу должен произнести человек, младше по возрасту в знак уважения перед старшим. В ответ нужно сказать: «Воистину Воскресе!». Если поздравляют вживую, нужно обнять и трижды поцеловать друг друга.
При этом старшим в православной традиции считается и священник (даже если он является ровесником поздравляющего). Немного отличаются и слова при христосовании. Мирянин должен сказать (или написать): «Христос воскресе! Благословите, отче (также допускаются слова «честный» и «батюшка»)!». Священник отвечает: «Воистину воскресе! Бог благословит».
Если люди поздравляют друг друга в мессенджерах или социальных сетях, важно помнить правильное написание Пасхального приветствия. Согласно православной традиции, нужно употреблять церковнославянскую форму глагола «воскресе», поскольку именно она используется в литургии. К тому же, таким образом проявляются уважение и любовь к ближнему своему и канонам православной Церкви.
Оба слова пишутся с прописных букв «Христос Воскресе!» - «Воистину Воскресе!». Наречие «воистину» по правилам русского языка следует писать только слитно. Изначально оно образовалось от слияния предлога «во» с существительным «истина» и означает «действительно, на самом деле, взаправду». Написание «во истину» (в смысле «во имя истины», «в защиту правды») является полностью неверным по смыслу и неправильным грамматически.
Важно помнить и правильную символику, важную для поздравления с православной Пасхой. Если поздравляющие отправляют друг другу праздничные открытки или фотографии, на них должны быть изображены крашеные яйца, кулич и образ воскресшего Спасителя (допустимо изображение православной иконы). Любимый многими пасхальный кролик не является оскорбительным, но больше характерен для религиозных традиций Европы и США. Безусловно, недопустимы изображения алкогольных напитков или обнаженной натуры, так как они противоречат самой сути Христова Воскресения.