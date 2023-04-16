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Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

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Топ-10 эффектных фото самой красивой чиновницы Краснообска

16 апреля 2023, 10:33
Фото: https://www.instagram.com/essaulenko_tatyana *
Многие считали наряды чиновницы безвкусными

Рассматриваем фото гламурной чиновницы Татьяна Эссауленко

Татьяна Эссауленко покинула пост главы поселка Краснообск в Новосибирской области, проработав в этой должности немногим более года. Такого молодого и симпатичного главы администрации поселка не было, и возможно, больше не будет

Когда Татьяна Эссауленко в 33 года возглавила администрацию Краснообска, многие удивлялись и искали тех, кто оказал ей протекцию. На самом деле, она начала чиновничью карьеру сразу после окончания института.

Татьяна Эссауленко родилась в 1988 году в Новосибирске. Окончила Сибирский университет потребительской кооперации по специальности 2экономика и управление на предприятии"Татьяна Эссауленко родилась в 1988 году в Новосибирске. Окончила Сибирский университет потребительской кооперации по специальности 2экономика и управление на предприятии"
Татьяна Эссауленко родилась в 1988 году в Новосибирске. Окончила Сибирский университет потребительской кооперации по специальности 2экономика и управление на предприятии"
Фото: https://www.instagram.com/essaulenko_tatyana

После получения диплома Татьяна устроилась на работу в администрацию Новосибирского района. В 2019 году перешла в региональное Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства на должность главного эксперта, а через месяц уже занимала должность заместителя начальника отдела регионального государственного контроля.

Красный - один из любимых цветов в одежде Татьяны ЭссауленкоКрасный - один из любимых цветов в одежде Татьяны Эссауленко
Красный - один из любимых цветов в одежде Татьяны Эссауленко
Фото: https://vk.com/tatyana_essaulenko

В марте 2020 года Татяна возвращается в администрацию Новосибирского района на должность заместителя главы. Через год она возглавила администрацию Краснообска.

В соцсетях Татьяны много фотографий из рабочего кабинета, где видны шикарные букеты цветовВ соцсетях Татьяны много фотографий из рабочего кабинета, где видны шикарные букеты цветов
В соцсетях Татьяны много фотографий из рабочего кабинета, где видны шикарные букеты цветов
Фото: https://www.instagram.com/essaulenko_tatyana

О личной жизни экс-глава Краснообска рассказывать не любит. Известно, что она была замужем, у нее есть дочь и еще недавно Татьяна публиковала совсестные фотографии с мужем. Однако теперь он исчез из ее социальных сетей.

Муж Татьяны, Дмитрий Эссауленко, в свое время тоже занимал пост заместителя главы администрации Новосибирского районаМуж Татьяны, Дмитрий Эссауленко, в свое время тоже занимал пост заместителя главы администрации Новосибирского района
Муж Татьяны, Дмитрий Эссауленко, в свое время тоже занимал пост заместителя главы администрации Новосибирского района
Фото: https://www.instagram.com/essaulenko_tatyana

Какая же гламурная дама без маленькой собачки? У Татьяны Эссауленко такая тоже есть.

Со своей питомицей Татьяна не расстается ни в кровати, ни на велопрогулкеСо своей питомицей Татьяна не расстается ни в кровати, ни на велопрогулке
Со своей питомицей Татьяна не расстается ни в кровати, ни на велопрогулке
Фото: https://www.instagram.com/essaulenko_tatyana

Как рассказывала Татьяна в одном из интервью, она не слишком мнего времени уделяет своей внешности.

По словам Эссауленко, салоны красоты она посещала достаточно редко, большую часть времени проводя на работеПо словам Эссауленко, салоны красоты она посещала достаточно редко, большую часть времени проводя на работе
По словам Эссауленко, салоны красоты она посещала достаточно редко, большую часть времени проводя на работе
Фото: https://www.instagram.com/essaulenko_tatyana

По какой причине Татяна Эссауленко покинула пост главы администрации Краснообска, точно не известно.

Сама Татьяна заявила, что увольняется по личным мотивамСама Татьяна заявила, что увольняется по личным мотивам
Сама Татьяна заявила, что увольняется по личным мотивам
Фото: https://vk.com/tatyana_essaulenko

*  - Instagram - американская социальная сеть, 14 марта 2022 года внесена Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов.

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#Чиновник#Фото#Краснообск#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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