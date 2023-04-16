Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Когда Татьяна Эссауленко в 33 года возглавила администрацию Краснообска, многие удивлялись и искали тех, кто оказал ей протекцию. На самом деле, она начала чиновничью карьеру сразу после окончания института.
После получения диплома Татьяна устроилась на работу в администрацию Новосибирского района. В 2019 году перешла в региональное Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства на должность главного эксперта, а через месяц уже занимала должность заместителя начальника отдела регионального государственного контроля.
В марте 2020 года Татяна возвращается в администрацию Новосибирского района на должность заместителя главы. Через год она возглавила администрацию Краснообска.
О личной жизни экс-глава Краснообска рассказывать не любит. Известно, что она была замужем, у нее есть дочь и еще недавно Татьяна публиковала совсестные фотографии с мужем. Однако теперь он исчез из ее социальных сетей.
Какая же гламурная дама без маленькой собачки? У Татьяны Эссауленко такая тоже есть.
Как рассказывала Татьяна в одном из интервью, она не слишком мнего времени уделяет своей внешности.
По какой причине Татяна Эссауленко покинула пост главы администрации Краснообска, точно не известно.
* - Instagram - американская социальная сеть, 14 марта 2022 года внесена Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов.