В Новосибирске ужесточат нормативы при строительстве апартаментов – Евгений Гаврилов

- Это неправильное мнение. У нас на самом деле социальной инфраструктуры не хватает нигде. У апартаментов более мягкие нормы с точки зрения дворовой площади, парковок и социальной нагрузки. Но есть участки, где в принципе нельзя строить жилье по Санпину. Там где можно строить жилье, застройщик всегда будет строить жилье. Он не будет называть это апартаментами и строить апартаменты. И апартаменты строят на участках, где по различным нормам нельзя строить жилье. Иначе эти участки (часть из них в центре города) будут заброшены. Это правильное решение, это не «лазейка», а решение проблемы. Это положительный момент, иначе на их месте будут мусорки и заброшенные хибары частного сектора. Эти участки в центре города не будут вовлечены в оборот.