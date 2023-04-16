В Новосибирске ужесточат нормативы при строительстве апартаментов – Евгений Гаврилов

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
- Комиссия по нормативам Общественного экспертного совета по градостроительству при мэре города 13 апреля рассматривала изменение нормативов для апартаментов. Тема строительства апартаментов становится очень горячей в Новосибирске, она беспокоит всех: и мэрию, и общественность. Почему?
- Инициатива исходит даже не от архитекторов и мэрии, а идет по линии прокуратуры. Есть запрос от общественности по поводу слишком мягких нормативов по апартаментам. Прокуратура реагирует и взаимодействует с городской и с областной властью. Создана рабочая группа при Министерстве строительства области для решения этой проблемы. А мы, будучи комиссией по нормативам при мэрии города Новосибирска, вовлечены в эту работу. У нас в составе много архитекторов и застройщиков, которые реализуют проекты с апартаментами.
- То есть в Новосибирске грядут изменения правил строительства апартаментов?
- Да, однозначно. Городская власть здесь ведома, она будет вынуждена подчиниться областным нормативам. Как Минстрой области решит, так и будет. На нашей комиссии прозвучали предложения застройщиков, что приравнивать нормативы апартаментов к жилью нельзя. Нормативы по апартаментам предполагают ужесточить в два раза, но важно не приравнивать их по нормативам к жилью.
- Практика такова, что если многоквартирный дом не проходит по социальным нормативам (в микрорайоне недостаточно школ, детских садов и поликлиник), то застройщик возводит на этом месте многоэтажные апартаменты. Правильно ли я понимаю, что таким образом создается лазейка: можно «воткнуть» высотку с апартаментами там, где нельзя «воткнуть» высотку с жильём?
- Это неправильное мнение. У нас на самом деле социальной инфраструктуры не хватает нигде. У апартаментов более мягкие нормы с точки зрения дворовой площади, парковок и социальной нагрузки. Но есть участки, где в принципе нельзя строить жилье по Санпину. Там где можно строить жилье, застройщик всегда будет строить жилье. Он не будет называть это апартаментами и строить апартаменты. И апартаменты строят на участках, где по различным нормам нельзя строить жилье. Иначе эти участки (часть из них в центре города) будут заброшены. Это правильное решение, это не «лазейка», а решение проблемы. Это положительный момент, иначе на их месте будут мусорки и заброшенные хибары частного сектора. Эти участки в центре города не будут вовлечены в оборот.
Другое дело, когда застройщик строит апартаменты на месте, где могло бы быть жильё, но не хочет выделять на парковки в три раза больше места, ведь парковки обычно реализуются с большим убытком.
- Машино-места и дворы тоже вызывают возмущения у общественности?
- Машино-места и дворы касаются только тех, кто живёт в апартаментах. А эти люди сразу в проектной декларации понимают, что покупают. Большая проблема возникает в окружающих кварталах, когда апартаменты не берутся в расчёт по социальной инфраструктуре, перегружают детские сады и школы. Это волнует людей, которые живут не в апартаментах, а по соседству и потом обращаются в органы.
- Поэтому прокуратура этим заинтересовалась?
- Есть общественный запрос. Строятся апартаменты, которые не обеспечены социальной инфраструктурой. Ни больницами, ни школами, ни детскими садами. Люди там не только работают, но и живут. А ведь апартаменты – это для временного проживания. Это такая категория недвижимости, которая может использоваться для всего, чего угодно. Я считаю, что у нас есть примеры хороших апартаментов. «Инские холмы» — это пример рационального использования апартаментов. Есть, конечно, и не очень хорошие примеры.
- Какие?
- Как «Джет», например. Мне они не очень нравится. Апартаменты расположены на перекрёстке улиц Писарева и Нарымской, вдоль железной дороги. Там и с парковками большие проблемы, и реализовано всё не очень правильно.
- Каким образом хотят изменить нормативы строительства апартаментов в Новосибирске?
- По моей информации, изначально планировалось приравнять апартаменты к жилью, с соответствующими нормативами. С моей точки зрения, это делать категорически нельзя, потому что тогда мы в принципе не сможем строить апартаменты. Их же строят там, где нельзя строить жильё по санитарным нормативам и по ряду других причин. Мы вынуждены строить апартаменты, чтобы хоть как-то эти земельные участки встраивать в оборот. Есть ещё одна проблема. Апартаменты – это по факту гостиницы. Ужесточая нормы по апартаментам, мы приводим к тому, что у нас нельзя будет построить ни гостиницу, ни апартаменты.
- Статус апартаментов значительно облегчает жизнь застройщикам? Они извлекают из этого выгоду ведь себестоимость снижается.
- Но апартаменты и продаются дешевле. Апартаменты стоят дешевле квартир на 15%. К тому же налоги другие, коммунальные услуги стоят дороже. У апартаментов довольно много минусов. Прописаться нельзя, поэтому ты не можешь требовать место в детсаду или школе.
- Тем не менее, недавно Atas.Info рассказал о письме, которое начальник архитектурно-строительной инспекции мэрии Евгений Улитко отправлял главному архитектору Александру Ложкину. Чиновник сигнализировал своему начальству, что возводится множество гостиниц в Новосибирске и как минимум в 15 апартаментах квартиры продаются, как жилье.
- Это старая дискуссия, что продается как жилье. Сами застройщики утверждают, что никто не продает их как жилье. Люди сейчас финансово грамотные, поэтому понимают, что они покупают. Это разные вещи. Хотя возможны и какие-то злоупотребления со стороны продажников и маркетинговых служб, но я не слышал, чтобы застройщики продавали и рекламировали апартаменты как жильё.
Евгений Гаврилов – генеральный директор ГК ХИММЕТАЛЛ, заместитель председателя Общественного Экспертного Совета по градостроительству при мэре города Новосибирска.