atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:36

Published Сегодня, 05:36

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

Изображение материала

Две гостеприимные дамы нелегально трудоустроили 900 мигрантов под Новосибирском

17 апреля 2023, 05:36
Фото: 1MI
Две жительницы Краснообска легализовали мигрантов

Под Новосибирском 900 мигрантов незаконно легализовали две женщины

Двух жительниц Краснообска под Новосибирском осудили за легализацию иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ региона.

Правоохранители узнали, что 55-и и 59-летняя сибирячки устроили на работу незаконно свыше 900 мигрантов. Они ввозили иностранцев в страну с 2017 по 2021 годы.

«Женщины оформляли гражданам других стран поддельные документы, в том числе трудовые договоры. Их ставили по ним на миграционный учёт», - уточнили в ведомстве.

За это преступление женщины получили наказание в виде лишения свободы условно.

Напомним, ранее жительница Новосибирской области вышла замуж за молодого мигранта, чтобы его не выдворили из страны. О их фиктивной связи узнали правоохранители. 

Сибирячка фиктивно вышла замуж за 21-летнего мигранта в Новосибирской области
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Мигранты#Суд
Подпишитесь
Кто такой Алексей Джулай: депутатство, строительный бизнес и судебные иски
Вчера, 07:18
Спустя 3 года отменяют режим повышенной готовности из-за COVID-19 в Новосибирске
Сегодня, 04:04
Обещал жениться: нигерийца не выдворили из России из-за невесты в Новосибирске
Сегодня, 02:41
Из Новосибирска в зону СВО добровольцем отправился генерал-лейтенант Кандиков
Вчера, 13:49
Топ-10 эффектных фото самой красивой чиновницы Краснообска
Вчера, 10:33
Названо число новосибирцев, отпраздновавших Пасху 16 апреля 2023
Сегодня, 03:48