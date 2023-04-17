Две гостеприимные дамы нелегально трудоустроили 900 мигрантов под Новосибирском

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Правоохранители узнали, что 55-и и 59-летняя сибирячки устроили на работу незаконно свыше 900 мигрантов. Они ввозили иностранцев в страну с 2017 по 2021 годы.
«Женщины оформляли гражданам других стран поддельные документы, в том числе трудовые договоры. Их ставили по ним на миграционный учёт», - уточнили в ведомстве.
За это преступление женщины получили наказание в виде лишения свободы условно.
Напомним, ранее жительница Новосибирской области вышла замуж за молодого мигранта, чтобы его не выдворили из страны. О их фиктивной связи узнали правоохранители.