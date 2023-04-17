Две крупнейшие свалки Новосибирска ликвидируют в течение трех лет

При этом для рекультивации свалок потребуется полтора миллиарда рублей. Крупнейшие мусорные полигоны Новосибирска перестанут эксплуатировать уже через два года. Для утилизации твердых коммунальных отходов будут введены в эксплуатацию Лево – и Правобережный мусоросортировочный комплексы. Проектная мощность полигонов должна составить 3,48 миллиарда рублей.