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Две крупнейшие свалки Новосибирска ликвидируют в течение трех лет

17 апреля 2023, 05:54
Фото: 1MI
Свалки ликвидируют в течение трех лет

В Новосибирске ликвидируют два мусорных полигона

МУП «САХ» в ближайшее время перестанет эксплуатировать Гусинобродский и Левобережный мусорный полигоны. Об этом сообщили в городской администрации.
«По данным территориальной схемы обращения с отходами Новосибирской области, вышеуказанные полигоны планируется вывести из эксплуатации в 2024 году, рекультивация занимаемой ими территории запланирована на 2025-2026 годы при условии обеспечения финансирования», — рассказали в мэри Новосибирска.

При этом для рекультивации свалок потребуется полтора миллиарда рублей. Крупнейшие мусорные полигоны Новосибирска перестанут эксплуатировать уже через два года. Для утилизации твердых коммунальных отходов будут введены в эксплуатацию Лево – и Правобережный мусоросортировочный комплексы. Проектная мощность полигонов должна составить 3,48 миллиарда рублей.

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#Экология#Новосибирск#Александр Ляхов#Свалки#Свалка#Мусорная концессия#Мусор#Мэрия Новосибирска#Мусорная концессия 2022
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