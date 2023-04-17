Две крупнейшие свалки Новосибирска ликвидируют в течение трех лет

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 05:56
«По данным территориальной схемы обращения с отходами Новосибирской области, вышеуказанные полигоны планируется вывести из эксплуатации в 2024 году, рекультивация занимаемой ими территории запланирована на 2025-2026 годы при условии обеспечения финансирования», — рассказали в мэри Новосибирска.
При этом для рекультивации свалок потребуется полтора миллиарда рублей. Крупнейшие мусорные полигоны Новосибирска перестанут эксплуатировать уже через два года. Для утилизации твердых коммунальных отходов будут введены в эксплуатацию Лево – и Правобережный мусоросортировочный комплексы. Проектная мощность полигонов должна составить 3,48 миллиарда рублей.