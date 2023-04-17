«Джулай казался неуязвим для простых смертных», - главред ЦДЖ Андрей Кузнецов

Почему так случилось сейчас, а не раньше? Считаю, что совпало несколько факторов. Во-первых, Джулай лишился поддержки ряда влиятельных персон, помогавших ему решать вопросы в сложные моменты. В прошлом году ушёл из жизни экс-полпред Президента РФ, генерал Анатолий Квашнин. Бывший сенатор Владимир Лаптев сам уже больше полугода находится в СИЗО, по обвинению во взяточничестве.