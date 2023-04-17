«Джулай казался неуязвим для простых смертных», - главред ЦДЖ Андрей Кузнецов

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
«Уголовное дело против Джулая сложно сравнивать с кейсами других новосибирских застройщиков, попадавших под преследование правоохранительных органов. И вряд ли стоит ожидать значимых последствий для отрасли, получившей ещё один сигнал, что неприкасаемых среди строителей нет.
Все проблемы бизнеса «Дискуса» известны уже много лет. Тут и долги за аренду земли и за коммунальные услуги, и регулярные попытки ФНС обанкротить предприятия группы из-за неплатежей, и многочисленные суды с контрагентами, и споры с энергетиками по поводу поставок тепла для жилмассива «Плющихинский».
Самое критичное это, конечно, срыв сроков ввода десятков многоквартирных домов. Покупатели квартир в этих недостроях жаловались в разные инстанции неоднократно. Результатов не было. Джулай казался неуязвимым для простых смертных.
Несмотря на все скандалы вокруг застройщика, его неизменно поддерживали однопартийцы из «Единой России». Сейчас претензии дольщиков неожиданно оказались услышаны, и появилось уголовное дело, связанное со срывом сроков ввода пока лишь двух домов (хотя счёт идёт на десятки).
Почему так случилось сейчас, а не раньше? Считаю, что совпало несколько факторов. Во-первых, Джулай лишился поддержки ряда влиятельных персон, помогавших ему решать вопросы в сложные моменты. В прошлом году ушёл из жизни экс-полпред Президента РФ, генерал Анатолий Квашнин. Бывший сенатор Владимир Лаптев сам уже больше полугода находится в СИЗО, по обвинению во взяточничестве.
Во-вторых, областная прокуратура заняла гораздо более активную позицию по проблемным темам после того, как ведомство возглавил Александр Бучман.
В-третьих, объекты «Дискуса» достигли такой высокой степени готовности, что сейчас арест Джулая не выглядит страшным из-за возможных социальных последствий. Если какие-то дольщики выйдут на акции протеста, скорее всего, это будет инспирировано самим застройщиком.
Последствий следует опасаться чиновникам мэрии, долгое время закрывавшим глаза на проблемы «Дискуса». Следователи могут «размотать» несколько скандальных историй в части ситуации с долгами застройщика за аренду и «взаимозачётов» путём судебных процессов. Также может дождаться оценки прецедент, благодаря которому Джулай смог построить на «Плющихинском» жилмассиве котельную под видом магазина».