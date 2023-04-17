Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Центральный районный суд Новосибирска отказался удовлетворить ходатайство регионального управления Следственного комитета о заключении под стражу главы группы компаний "Дискус", депутата горсовета Алексея Джулая. По мнению следователей, это не дало бы бизнесмену возможности оказывать давление на свидетелей в ходе расследования уголовного дела возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Суд ограничился мерой пресечения в виде запрета определенных действий и оставил Джулая на время следствия на свободе. Но ему запрещенно общаться с потерпевшими, свидетелями и другими фигурантами дела.
По версии следствия, ГК "Дискус" и созданными ею двумя жилищно-строительными кооперативами велось строительство двух многоквартирных домов в Октябрьском районе Новосибирска. Для работ с 2016 по 2022 год привлекались средства дольщиков, однако дома до сих пор не сданы в эксплуатацию.
По версии Алексея Джулая, таких домов более 50, в них давно живут люди, а сдать их официально в эксплуатацию мешает позиция мэрии, которая не выдает акты о присоединении к муниципальным инженерным сетям.
При этом с застройщиком согласно и надзорное ведомство. В понедельник, 17 апреля, прокуратура Новосибирской области сообщила, что мэру Новосибирска внесено представление об устранении "административных барьеров", препятствующих вводу домов в эксплуатацию. Речь идет о 33 домах в микрорайоне "Просторный" и 20 зданиях в "Плющихинском".