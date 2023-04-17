По версии следствия, ГК "Дискус" и созданными ею двумя жилищно-строительными кооперативами велось строительство двух многоквартирных домов в Октябрьском районе Новосибирска. Для работ с 2016 по 2022 год привлекались средства дольщиков, однако дома до сих пор не сданы в эксплуатацию.