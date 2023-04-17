atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

Изображение материала

Джулай ограничен: меру пресечения строительному магнату избрал суд в Новосибирске

17 апреля 2023, 11:05
Фото: vk.com/diskusplus
В микрорайоне "Просторный" не сданы в эксплуатацию 33 уже построенных дома

В Новосибирске главу ГК "Дискус" Алексея Джулая освободили в зале суда

Глава одной из самых крупных строительных компаний Новосибирской области проведет ближайшие месяцы с органичением в правах. Ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве

Центральный районный суд Новосибирска отказался удовлетворить ходатайство регионального управления Следственного комитета о заключении под стражу главы группы компаний "Дискус", депутата горсовета Алексея Джулая. По мнению следователей, это не дало бы бизнесмену возможности оказывать давление на свидетелей в ходе расследования уголовного дела возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Суд ограничился мерой пресечения в виде запрета определенных действий и оставил Джулая на время следствия на свободе. Но ему запрещенно общаться с потерпевшими, свидетелями и другими фигурантами дела.

По версии следствия, ГК "Дискус" и созданными ею двумя жилищно-строительными кооперативами велось строительство двух многоквартирных домов в Октябрьском районе Новосибирска. Для работ с 2016 по 2022 год привлекались средства дольщиков, однако дома до сих пор не сданы в эксплуатацию. 

Кто такой Алексей Джулай: депутатство, строительный бизнес и судебные иски
Узнать подробнее

По версии Алексея Джулая, таких домов более 50, в них давно живут люди, а сдать их официально в эксплуатацию мешает позиция мэрии, которая не выдает акты о присоединении к муниципальным инженерным сетям.

При этом с застройщиком согласно и надзорное ведомство. В понедельник, 17 апреля, прокуратура Новосибирской области сообщила, что мэру Новосибирска внесено представление об устранении "административных барьеров", препятствующих вводу домов в эксплуатацию. Речь идет о 33 домах в микрорайоне "Просторный" и 20 зданиях в "Плющихинском".

Читайте также:
Налоговая требует признать компанию "Дискус Строй" банкротом из-за долга в 44 млн рубКредиторы знают куда звонить: 102,5 миллионов рублей требуют от ГК "Дискус"Мэрия Новосибирска отказалась взыскивать долги с компании Джулая ГК «Дискус»
#Дискус#Суд#Арест#Криминал#Дело Джулая - за что задержан глава "Дискуса"#Новосибирск#Алексей Джулай
Подпишитесь
Кто такой Алексей Джулай: депутатство, строительный бизнес и судебные иски
Вчера, 07:18
Спустя 3 года отменяют режим повышенной готовности из-за COVID-19 в Новосибирске
Сегодня, 04:04
Обещал жениться: нигерийца не выдворили из России из-за невесты в Новосибирске
Сегодня, 02:41
Из Новосибирска в зону СВО добровольцем отправился генерал-лейтенант Кандиков
Вчера, 13:49
Топ-10 эффектных фото самой красивой чиновницы Краснообска
Вчера, 10:33
Как отпевают погибших на СВО бойцов, рассказал священник из Новосибирска
Сегодня, 07:01