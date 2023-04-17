Губернатор призвал глав районов и округов активизировать жилищное строительство

Сегодня не финансирование является сдерживающим фактором. А не слишком активное стимулирование жилищного строительства. Просьба активизировать эту работу. Подтверждаю: программы будут финансироваться на том же принципе, который был озвучен ещё в 2020 году: те, кто строит — получают дополнительные лимиты. Стройте, финансирование мы найдем», — резюмировал Андрей Травников.