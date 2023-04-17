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Как отпевают погибших на СВО бойцов, рассказал священник из Новосибирска

17 апреля 2023, 07:01
Фото: 1MI
Бойцов хоронят с почестями

В Новосибирске священник рассказал об отпевании погибших на СВО бойцов

Бойцов, которые погибли в зоне проведения спецоперации, отпевают в храмах. Об особенностях панихиды рассказал священник из Новосибирска Дмитрий Сальников.

Священнослужитель Вознесенского собора отметил, что погибших военнослужащих в бою воздают воинские почести. У гроба погибшего стоит почетный караул, а после погребения, раздаются залпы воинского салюта.

Также Дмитрий Сальников признался, что отпевают с почестями и погибших бойцов из ЧВК «Вагнер», которые когда-то сидели в местах не столь отдаленных.

«Неважно откуда отправился боец в зону военных действий, из родного дома или из мест лишения свободы. Если геройски погиб на поле боя - чин погребения и молитвы для всех православных одни», — сказал отец в беседе с «МК в Новосибирске».

Напомним, ранее мы публиковали фото погибших бойцов на СВО из Новосибирска. Также мы нашли фото могил погибших военных из Бердска. 

Опубликованы фото военных из Новосибирской области, погибших на СВО в марте 2023
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Опубликованы фото могил погибших военнослужащих на СВО из Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Зона СВО#Участник СВО#Погиб#Похороны#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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