Как отпевают погибших на СВО бойцов, рассказал священник из Новосибирска

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Священнослужитель Вознесенского собора отметил, что погибших военнослужащих в бою воздают воинские почести. У гроба погибшего стоит почетный караул, а после погребения, раздаются залпы воинского салюта.
Также Дмитрий Сальников признался, что отпевают с почестями и погибших бойцов из ЧВК «Вагнер», которые когда-то сидели в местах не столь отдаленных.
«Неважно откуда отправился боец в зону военных действий, из родного дома или из мест лишения свободы. Если геройски погиб на поле боя - чин погребения и молитвы для всех православных одни», — сказал отец в беседе с «МК в Новосибирске».
Напомним, ранее мы публиковали фото погибших бойцов на СВО из Новосибирска. Также мы нашли фото могил погибших военных из Бердска.