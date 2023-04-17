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Купят 12 мартышек: зачем центру вирусологии в Новосибирске понадобились обезьяны?

17 апреля 2023, 01:51
Фото: atas.info
Обезьян привезут в конце октября

В Новосибирске центр вирусологии купит 12 мартышек за 7 млн рублей

Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске закупит 12 мартышек, о чем говорится на сайте госзакупок.

Из документации следует, что «Вектору» понадобились 12 мартышек – одно животное стоит 585 тысяч рублей. Центр приобретет 10 мартышек в возрасте от 4 до 6 лет, и две обезьяны от 2 до 3 лет.

Из критериев – хорошее здоровье приматов и месторождение в питомнике. Внешний вид должен соответствовать типу зеленых мартышек. Шерсть – умеренно блестящая.

При этом обезьяны не должны быть использованы в научно-исследовательских работах. Из госзакупки следует, что приматы прибудут в Новосибирск до 31 октября этого года. Их будут использовать для научно-исследовательских целей.

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#Эмилия Губарева#Животные#Общество#Город#Госзакупки#Новосибирск
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