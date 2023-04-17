Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
«В СССР секса нет…» - крылатая фраза из далеких 80-х, которую сейчас с иронией вспоминают многие россияне. А ведь в эти годы, и правда, тема секса была табуирована, а девственность девушки считалась основной ценностью для жениха и его семьи. Как оказалось, сегодня существует не мало женщин, продолжающих отдавать дань пережиткам.
«Определенная модель женственности была выстроена в СССР, и она претерпела изменения только после сексуальной революции – в 90-х. Тогда разрушились традиционные представления о семье, браке, роли и месте женщины в мире. А ведь еще в 19 веке пришла к нам феминизации и женщины заговорили, что девственность им не нужна. Затем мировые кризисы породили кризисы в отношениях между мужчиной и женщиной, - рассказывает директор сети клиник «1+1» Овсянникова. И сейчас нам становится понятна фраза героя Дмитрия Харатьяна в одном известном фильме, - секс не повод для знакомства. В наши дни некоторые девушки думают, что лучше быть лесбиянкой, чем девственницей. Секс стал восприниматься, как безопасный и быстрый способ знакомства, а девственность – это бремя, потерявшее свою ценность».
На сегодняшний день российские женщины проживают на 16% дольше мужчин. Это тенденция сохраняется на протяжении 25–40 лет и с каждым поколением мужчин становится меньше. По статистике врача, каждая 16 дама только к 40 годам находит кавалера. Но к этому времени ей уже становится трудно «крутить» романы.
«Статистика показывает, что зачастую невинными женщины в возрасте от 30 лет остаются по следующим причинам: страха насилия, пережитого в детстве, романтизации отношений, из-за различных семейных проблем, строгого воспитания, которое изменило мировоззрение, по религиозным взглядам. Последняя наблюдается в основном в странах Азии. Но сейчас эта проблема быстро решается. Девственную плеву можно восстановить – если забить в Интернете будет 25 млн ответов о том, как это сделать», - пояснила врач.
По словам специалиста, над возрастными девственницами со временем начинают глумиться и подшучивать окружающие. Так устроенно человеческое общество. Некоторые дамы отказываются от интимной близости так, как не любят себя, свое тело и даже стыдятся его.
«Психологи считают, что это определенное отклонение в психическом здоровье. Такие дамы считают, что должны быть идеальны во всем – в работе, во внешности. Но ведь даже карьеристки не гнушаются взлетов в сексуальной жизни. Общество еще адекватно относится к девственницам до 25 лет, а к зрелым относятся подозрительно. К тому же им самим трудно признаться мужчине об отсутствии сексуального опыта. Как показала практика, почти все мужчины испытывают шок, когда слышат признание от 30-летней женщины о ее невинности. Сильный пол считает, что такие дамы – коварны, расчетливы и холодны и подсознательно не хотят брать их в жены. Тогда у женщин возникают новые комплексы и депрессия».
Вокруг темы девственности крутится множество слухов. В частности, о том, что при долгом отсутствии половых отношений возникают проблемы со здоровьем, лицо высыпает прыщами, а девственная плева может зарасти и стать толще. Но гинекологи утверждают – это все мифы.
«Девственность не вредит здоровью – это абсурд. На приеме у меня достаточно много таких пациенток и проблем подобных у них нет. Отсутствие секса также не приводит к преждевременному старению. Проблемы могут возникнуть только на стадии зачатия ребенка, есть риски подхватить гинекологическое заболевание - хламидиоз, генитальный герпес. Но эти неприятности могут коснуться каждую. Хотя многие сексологи еще отмечают, что первый секс в позднем возрасте может долгое время не вызывать особой радости и наслаждения».
Доктор Овсянникова придерживается обратного мнения, считая ранний секс опаснее позднего. С ее слов, с репродуктивной системой могут возникнуть большие проблемы в будущем у подростков, которые начали активную половую жизнь с 12–14 лет.
«Сейчас молодое поколение не стремится сохранить девственность, не прибегает для этого к оральному и анальному сексу, петтингу. А ведь до 21 года женский организм к сексу не готов – он не приходит в стадию физической и психологической зрелости», - заключила врач.
Напомним, ранее врач рассказывала о том, как многие женщины в Новосибирске, которые боятся боли или стесняются невинности, решаются на процедуру лишения девственности лазером.