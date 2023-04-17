На сегодняшний день российские женщины проживают на 16% дольше мужчин. Это тенденция сохраняется на протяжении 25–40 лет и с каждым поколением мужчин становится меньше. По статистике врача, каждая 16 дама только к 40 годам находит кавалера. Но к этому времени ей уже становится трудно «крутить» романы.