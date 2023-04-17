Монстрацию-2023 снова отменили в Новосибирске – в чем причина?

Posted Сегодня, 01:36
Published Сегодня, 01:36
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Updated Сегодня, 02:00
Монстрация – это акция, где участники рисуют плакаты с абстрактными изображениями и лозунгами и шествуют с ними в разных костюмах. Шествие провели впервые в столице Сибири в 2004 году.
Вот только отменяют его уже с 2021 года. Тогда действовали коронавирусные ограничения, а что послужило поводом сейчас, неизвестно.
Как рассказала НГС вице-мэр Анна Терешкова, скорее всего, в этом году Монстрация не состоится. Ее проводили традиционно 1 мая. Напомним, что ранее в Новосибирске состоялся пикет против концерта Филиппа Киркорова.