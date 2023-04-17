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Монстрацию-2023 снова отменили в Новосибирске – в чем причина?

17 апреля 2023, 01:36
Фото: 1MI
Шествие не состоится

В Новосибирске отменили Монстрацию 1 Мая

В текущем году в Новосибирске вновь не состоится шествие Монстрация, о чем сообщает вице-мэр Анна Терешкова.

Монстрация – это акция, где участники рисуют плакаты с абстрактными изображениями и лозунгами и шествуют с ними в разных костюмах. Шествие провели впервые в столице Сибири в 2004 году.

Вот только отменяют его уже с 2021 года. Тогда действовали коронавирусные ограничения, а что послужило поводом сейчас, неизвестно.

Как рассказала НГС вице-мэр Анна Терешкова, скорее всего, в этом году Монстрация не состоится. Ее проводили традиционно 1 мая. Напомним, что ранее в Новосибирске состоялся пикет против концерта Филиппа Киркорова. 

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#Эмилия Губарева#Шествие#Отмена#Анна Терешкова#Общество#Город#Культура#Новосибирск
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