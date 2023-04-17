atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:55

Published Сегодня, 04:55

Modified Сегодня, 04:57

Updated Сегодня, 04:57

Изображение материала

Названы районы и число недостроенных домов для сирот Новосибирской области

17 апреля 2023, 04:55
Фото: 1MI
Десятки сирот не получили ключи от квартиры в Новосибирской области

В Новосибирской области сироты из 11 районов не получили квартиры в 2022 году

Более 20 многоэтажек для детей-сирот не ввели в эксплуатацию в Новосибирской области в 2022 году. Об этом доложил губернатору министр строительства Алексей Колмаков на заседании 17 апреля.

В регионе признали нуждающимися в жилье 7 749 сирот. С прошлого года у 5 398 человек возникло право получить недвижимость так, как им исполнилось 18 лет. Однако получили заветные ключи от квартир только 655 новосибирцев-сирот.

«За 5 лет жильем обеспечили 2 880 человек на сумму более 4 млрд рублей. Еще остаются сироты, дома для которых до сих пор строят. В 2022-м шло строительство жилых домов в 16 муниципальных районах, ввели в эксплуатацию 16 многоэтажек, в которых 93 квартиры для сирот и 33 служебные. Еще не достроили по разным причинам 27 домов, в которых 137 квартир для сирот. Они находятся в Барабинском, Каргатском, Коченевском, Краснозёрском, Куйбышевском, Купинском, Сузунском, Татарском, Убинском, Чановском и Черепановском районах области. С 7 домами возникли сложности – они находятся под контролем администрации и ведомства», - сообщил Колмаков.

Также министр отметил, что в 2023-м выделят свыше 1 млрд рублей на возведение 351 дома. Сейчас продолжается строительство 60 многоэтажек.

 

#Общество#Дети-сироты#Жилые дома#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
Подпишитесь
Кто такой Алексей Джулай: депутатство, строительный бизнес и судебные иски
Вчера, 07:18
Спустя 3 года отменяют режим повышенной готовности из-за COVID-19 в Новосибирске
Сегодня, 04:04
Обещал жениться: нигерийца не выдворили из России из-за невесты в Новосибирске
Сегодня, 02:41
Из Новосибирска в зону СВО добровольцем отправился генерал-лейтенант Кандиков
Вчера, 13:49
Топ-10 эффектных фото самой красивой чиновницы Краснообска
Вчера, 10:33
Названо число новосибирцев, отпраздновавших Пасху 16 апреля 2023
Сегодня, 03:48