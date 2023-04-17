Названы районы и число недостроенных домов для сирот Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Updated Сегодня, 04:57
В регионе признали нуждающимися в жилье 7 749 сирот. С прошлого года у 5 398 человек возникло право получить недвижимость так, как им исполнилось 18 лет. Однако получили заветные ключи от квартир только 655 новосибирцев-сирот.
«За 5 лет жильем обеспечили 2 880 человек на сумму более 4 млрд рублей. Еще остаются сироты, дома для которых до сих пор строят. В 2022-м шло строительство жилых домов в 16 муниципальных районах, ввели в эксплуатацию 16 многоэтажек, в которых 93 квартиры для сирот и 33 служебные. Еще не достроили по разным причинам 27 домов, в которых 137 квартир для сирот. Они находятся в Барабинском, Каргатском, Коченевском, Краснозёрском, Куйбышевском, Купинском, Сузунском, Татарском, Убинском, Чановском и Черепановском районах области. С 7 домами возникли сложности – они находятся под контролем администрации и ведомства», - сообщил Колмаков.
Также министр отметил, что в 2023-м выделят свыше 1 млрд рублей на возведение 351 дома. Сейчас продолжается строительство 60 многоэтажек.