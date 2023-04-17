Названы районы и число недостроенных домов для сирот Новосибирской области

«За 5 лет жильем обеспечили 2 880 человек на сумму более 4 млрд рублей. Еще остаются сироты, дома для которых до сих пор строят. В 2022-м шло строительство жилых домов в 16 муниципальных районах, ввели в эксплуатацию 16 многоэтажек, в которых 93 квартиры для сирот и 33 служебные. Еще не достроили по разным причинам 27 домов, в которых 137 квартир для сирот. Они находятся в Барабинском, Каргатском, Коченевском, Краснозёрском, Куйбышевском, Купинском, Сузунском, Татарском, Убинском, Чановском и Черепановском районах области. С 7 домами возникли сложности – они находятся под контролем администрации и ведомства», - сообщил Колмаков.