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Названы районы Новосибирской области, где чаще всего кусают клещи

17 апреля 2023, 04:55
Фото: 1MI
Клещи кусают сибиряков

В Новосибирской области клещи укусили 8 человек

Восемь человек обратились за медицинской помощью с укусами клещей, о чем сообщил главный санитарный врач области Александр Щербатов во время оперативного совещания в правительстве 17 апреля.

Укусы людей зафиксированы в Искитимском, Ордынском, Карасукском, Венгеровском и Краснозерском районах. Наибольшее количество укусов регистрируется среди детей. Заболевших на сегодняшний день нет.

«Обращаю внимание на необходимость соблюдения мер профилактики, в том числе мер индивидуального характера – носить защитную одежду, проводить само- и взаимоосмотры. Основная мера профилактики – вакцинация», — сказал Щербатов.

Также главный санитарный врач региона напомнил, что в ближайшее время в регионе будет проводиться обработка мест массового скопления людей. Напомним, ранее мы рассказывали о первом укусе клеща в Новосибирской области. 

Стало известно, где и когда первый клещ укусил человека в Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Клещ#Правительство#Общество#Город#Новосибирская область#Новосибирск
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