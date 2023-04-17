Названы районы Новосибирской области, где чаще всего кусают клещи

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Укусы людей зафиксированы в Искитимском, Ордынском, Карасукском, Венгеровском и Краснозерском районах. Наибольшее количество укусов регистрируется среди детей. Заболевших на сегодняшний день нет.
«Обращаю внимание на необходимость соблюдения мер профилактики, в том числе мер индивидуального характера – носить защитную одежду, проводить само- и взаимоосмотры. Основная мера профилактики – вакцинация», — сказал Щербатов.
Также главный санитарный врач региона напомнил, что в ближайшее время в регионе будет проводиться обработка мест массового скопления людей. Напомним, ранее мы рассказывали о первом укусе клеща в Новосибирской области.