Обещал жениться: нигерийца не выдворили из России из-за невесты в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:41
Published Сегодня, 02:41
Modified Сегодня, 02:43
Updated Сегодня, 02:43
Судебное заседание прошло 12 апреля в Ленинском райсуде города. Выяснилось, что нигериец приехал в нашу страну, чтобы учиться в университете. Но ВУЗ иностранец так и не окончил – его отчислили в период пандемии COVID-19.
Алани продлил срок пребывания в России до 12 октября 2022 года. В этот день мужчина должен был покинуть Россию, но этого не сделал.
На суде уроженец Нигерии признал вину в нарушении режима пребывания в РФ и попросил не выдворять его так, как в Новосибирске у него есть невеста. Алани пообещал на девушке жениться и надлежащим образом оформить пребывание в стране.
Суд оштрафовал иностранца на 2 000 рублей и разрешил остаться в РФ.