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Обещал жениться: нигерийца не выдворили из России из-за невесты в Новосибирске

17 апреля 2023, 02:41
Фото: freepik.com
Нигерийца пытались выдворить из Новосибирска

Уроженца Нигерии не выдворили из России после обещания жениться в Новосибирске

Гражданин Нигерии Алани Э. попал под суд в Новосибирске за нарушение миграционного законодательства. Мужчину хотели выдворить из страны, но позволили остаться после обещания жениться.

Судебное заседание прошло 12 апреля в Ленинском райсуде города. Выяснилось, что нигериец приехал в нашу страну, чтобы учиться в университете. Но ВУЗ иностранец так и не окончил – его отчислили в период пандемии COVID-19.

Алани продлил срок пребывания в России до 12 октября 2022 года. В этот день мужчина должен был покинуть Россию, но этого не сделал.

На суде уроженец Нигерии признал вину в нарушении режима пребывания в РФ и попросил не выдворять его так, как в Новосибирске у него есть невеста. Алани пообещал на девушке жениться и надлежащим образом оформить пребывание в стране.

Суд оштрафовал иностранца на 2 000 рублей и разрешил остаться в РФ.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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