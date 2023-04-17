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«Соседи обратились в прокуратуру»: новосибирцев просят забрать к себе двадцать кошек

17 апреля 2023, 06:39
Фото: 1MI
Кошкам ищут новый дом

В Новосибирске ищут хозяев для двадцати кошек

В Новосибирске ищут новый дом двадцати кошкам и двум собакам. Хозяйка животных не может за ними ухаживать. Соответствующий пост разместила в социальной сети «ВКонтакте» зооволонтер Вероника Панкратова.
«SOS!! Кто может, заберите, пожалуйста, по одной кошке на передержку или насовсем!! Иначе они могут в скором времени оказаться на улице. Соседи угрожают и пишут в прокуратуру», - написала зооволонтер.

По словам девушки, у животных есть хозяйка, но сейчас она не может ухаживать за питомцами. Жильцы жалуются на невыносимый запах от кошек и собак, хотя сообщается, что зверей приучили к туалету. Сама Вероника уже приютила одного кота.

Сердобольных новосибирцев просят забрать к себе двадцать кошек и двух собак. Животные стерилизованы и кастрированы, болезней у них не выявлено. После смерти кота от лейкоза у питомцев взяли ПЦР-тест, который показал отрицательный результат.  Теперь братьям меньшим ищут ответственных и заботливых хозяев.

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#Новосибирск#Общество#Александр Ляхов#Животные#Животное#Кошка#Собака#Волонтеры
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