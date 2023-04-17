«Соседи обратились в прокуратуру»: новосибирцев просят забрать к себе двадцать кошек

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
«SOS!! Кто может, заберите, пожалуйста, по одной кошке на передержку или насовсем!! Иначе они могут в скором времени оказаться на улице. Соседи угрожают и пишут в прокуратуру», - написала зооволонтер.
По словам девушки, у животных есть хозяйка, но сейчас она не может ухаживать за питомцами. Жильцы жалуются на невыносимый запах от кошек и собак, хотя сообщается, что зверей приучили к туалету. Сама Вероника уже приютила одного кота.
Сердобольных новосибирцев просят забрать к себе двадцать кошек и двух собак. Животные стерилизованы и кастрированы, болезней у них не выявлено. После смерти кота от лейкоза у питомцев взяли ПЦР-тест, который показал отрицательный результат. Теперь братьям меньшим ищут ответственных и заботливых хозяев.