Спустя 3 года отменяют режим повышенной готовности из-за COVID-19 в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Главный санитарный врач области Александр Щербатов доложил, что заболеваемость коронавирусом снижается уже четвертую неделю. За 7 дней зарегистрировали всего 646 случаев.
«Этот показатель заболеваемости COVID-19 меньше на 0,10% по сравнению с прошедшей неделей. Наибольшее число пациентов по-прежнему в Новосибирске. Переносят инфекцию легко. В целом мы наблюдаем значительное снижение случаев коронавируса», - отметил Щербатов.
В этой связи глава Новосибирской области призвал отменить режим повышенной готовности по коронавирусу.
«Не вижу никаких причин для продления режима повышенной готовности. Считаю, что нецелесообразно его продлевать», - заявил Травников.
Александр Щербатов согласился. Андрей Травников поручил подготовить все документы для досрочной отмены.
Напомним, режим повышенной готовности из-за пандемии коронавирусной инфекции ввели в Новосибирской области 18 марта 2020 года. Его продлевали каждый год, накладывали различные санитарно-эпидемиологические ограничения на горожан - теперь все в прошлом.