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Спустя 3 года отменяют режим повышенной готовности из-за COVID-19 в Новосибирске

17 апреля 2023, 04:04
Фото: Правительство НСО

В Новосибирской области отменяют режим повышенной готовности по COVID-19

Режим повышенной готовности, введенный из-за угрозы распространения COVID-19, отменят в Новосибирской области на этой неделе. Об этом заявил губернатор региона в ходе оперативного заседания 17 апреля 2023 года.

Главный санитарный врач области Александр Щербатов доложил, что заболеваемость коронавирусом снижается уже четвертую неделю. За 7 дней зарегистрировали всего 646 случаев.

«Этот показатель заболеваемости COVID-19 меньше на 0,10% по сравнению с прошедшей неделей. Наибольшее число пациентов по-прежнему в Новосибирске. Переносят инфекцию легко. В целом мы наблюдаем значительное снижение случаев коронавируса», - отметил Щербатов.

В этой связи глава Новосибирской области призвал отменить режим повышенной готовности по коронавирусу.

«Не вижу никаких причин для продления режима повышенной готовности. Считаю, что нецелесообразно его продлевать», - заявил Травников.

Александр Щербатов согласился. Андрей Травников поручил подготовить все документы для досрочной отмены.

Напомним, режим повышенной готовности из-за пандемии коронавирусной инфекции ввели в Новосибирской области 18 марта 2020 года. Его продлевали каждый год, накладывали различные санитарно-эпидемиологические ограничения на горожан - теперь все в прошлом.

В Новосибирске ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
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#Алина Шефер#Общество#Коронавирус#Новосибирск#Новосибирская область
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