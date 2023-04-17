Спустя 3 года отменяют режим повышенной готовности из-за COVID-19 в Новосибирске

Напомним, режим повышенной готовности из-за пандемии коронавирусной инфекции ввели в Новосибирской области 18 марта 2020 года. Его продлевали каждый год, накладывали различные санитарно-эпидемиологические ограничения на горожан - теперь все в прошлом.



