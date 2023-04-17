В Новосибирске мэрии внесли представление за задержку строительства домов ГК «Дискус»

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:51
Свои квартиры в микрорайонах «Просторный» и «Плющихинский ждут более семи тысяч человек. В первом микрорайоне в эксплуатацию до сих пор не ввели 33 многоквартирных дома, а во втором не достроили 20 домов.
Задержка сдачи жилья произошла из-за отсутствия актов о присоединении зданий к инженерным сетям, так как жилищно-строительный кооператив не имеет возможности заплатить за это присоединение.
Несмотря на причину задержки, прокуратура все же потребовала ввести дома в эксплуатацию. Мэру Анталию Локтю внесено представление о незамедлительном устранении нарушений закона.
– Одной из причин допущенных нарушений является неисполнение сотрудниками мэрии города Новосибирска требований действующего законодательства, – уточнили в прокуратуре региона.
Напомним, что 16 апреля в Новосибирске задержали депутата горсовета и владельца «Дискуса» Алексея Джулая. С чем связаны процессуальные действия, и в каком статусе находится руководитель одной из самых крупных строительных компаний города, пока неизвестно.
Однако ранее СК возбудил дело по факту мошенничества, в котором фигурировали дольщики «Дискуса». Речь идет о том, что дома так и не были сданы в эксплуатацию.