Соглашение о сотрудничестве между Кыргызстаном и Россией в военной сфере действует с 1993 года, но самым важным в этом сотрудничестве стал 2012 год. В этом году было заключено соглашение о выделении Россией Кыргызстану 1 млрд долларов военной помощи до 2017 года, а также о списании внешнего долга в размере 500 млн долларов.