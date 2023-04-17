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Военное сотрудничество с Казахстаном обсудили в университете Новосибирска

17 апреля 2023, 08:26
Фото: atas.info
Военная техника. Узбекистан.
Факторы военного сотрудничества обсудили эксперты по Центрально-Азиатскому региону. Круглый стол «Факторы международного сотрудничества в Центральной Азии. Индекс Большой игры» прошел в Новосибирском государственном университете экономики и управления.

Казахстан — один из важнейших партнеров России в сфере военного сотрудничества

Из всех стран Центральной Азии у Казахстана с Россией огромная по протяженности общая граница — 7598 км, страны плотно сотрудничают в военной сфере. Приобретение военной техники Казахстаном в России практически всегда сопровождается договором о строительстве ремонтных или производственных заводов для этой военной техники.

«Приобретение казахстанским холдингом „Казахстан Инжиниринг“ вертолетов российского завода „Вертолеты России“ сопровождалось договором о строительстве в Казахстане завода по выпуску МИ-8, и других вертолетов, самолетов Ил-103. Российские инструктора стразу обучают использованию выпускаемой техники», — рассказал о процессе сотрудничества Абенов Данияр, преподаватель-методист Центра подготовки специалистов уголовно-исправительной системы по противодействию экстремистской идеологии в Алматы.

Семь стран территорий СНГ, в том числе, Казахстан, входят в Объединенную систему ПВО, это Армения, Беларусь, Россия, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.

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Обучение военнослужащих из Казахстана в России

На данный момент в России обучается 700 военнослужащих из Казахстана, именно Россия предлагает наибольший объем квот — ежегодно более 600 человек проходят обучение в военной сфере, причем, это полное обучение продолжительностью 4 года или 5 лет.

Если сравнивать с Китаем, то в этом году было достигнуто соглашение об отправке 200 военнослужащих Казахстана на обучение, в Турции обучаются 200 офицеров. США тоже проводит обучение в Казахстане, здесь расположен Единственный учебный центр НАТО в Центральной Азии.

«Если говорить о качестве, то наиболее качественное обучение военнослужащие получают в России, у нас сходное вооружение, сходные тактики. Если говорить о российских инструкторах, они точно знают, какое обучение необходимо и делятся всеми нюансам, если говорить об американских инструкторах, мы не можем гарантировать, что они предоставляют полную информацию» — раскрыл особенности обучения казахстанских военных Данияр Абенов.

Особенности взаимодействия в военной сфере с Киргизией

Соглашение о сотрудничестве между Кыргызстаном и Россией в военной сфере действует с 1993 года, но самым важным в этом сотрудничестве стал 2012 год. В этом году было заключено соглашение о выделении Россией Кыргызстану 1 млрд долларов военной помощи до 2017 года, а также о списании внешнего долга в размере 500 млн долларов.

На территории аэропорта Манас (Бишкек) до 2014 находился американский военный контингент, но после подписания соглашения с Россией в 2012 году было решено свернуть деятельность американской военной базы в Киргизии.

«Более того, Кыргызстан в 2015 году расторгнул соглашение о военном сотрудничестве с США, причиной стало награждение США правозащитника, который в Кыргызстане был приговорен за разжигание межэтнического конфликта между узбеками и киргизами», — рассказал в своем выступлении Арсен Усенов, научный сотрудник стратегического анализа и прогноза Кыргызско-Российского Славянского Университета в г. Бишкек.
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Залог поддержания мира в Центральноазиатском регионе

«Для Таджикистана страны Центральной Азии и Россия являются приоритетными направлениями во внешнеполитической деятельности» — начал свое выступление на Круглом столе Иброхимзода Умеджон, научный сотрудник Института изучения проблем стран Азии и Европы. Также он отметил, что военная доктрина Таджикистана определяет сугубо оборонительную направленность.

В Таджикистане находится 201-я военная база — один из самых крупных российских военных объектов зарубежом. Здесь на полигоне Ляур регулярно проходят учения, российские военные в темное и светлое время суток проводят стрельбы, занятия по тактико-специальной, разведывательной подготовке. Кроме того, сотни граждан Таджикистана проходят обучение в России в военных ВУЗах, с целью обучения и получения офицерских званий, ряд офицеров в дальнейшем проходит курсы при военных академиях.

«В то время как другие страны пытаются диверсифицировать свои связи в военной области, Узбекистан ищет тесных и долгосрочных отношений с Россией в военной сфере. Россия остается главным партнером, занимая более 60% в международной торговле Узбекистана. Высокий уровень взаимодействия проецируется и на военное сотрудничество. Узбекистан понимает, что соглашения с Россией в военной сфере являются залогом стабильности во Центрально-Азиатском регионе». — отметил Тохиржон Суннат угли Шокиров, научный сотрудник Национального Университета имени Мирзо Улугбека в г. Ташкент.

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#Ольга Храмушкина#Спецоперация#Санкции#Торговля#Военный#Общество#Политика#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область#Россия
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