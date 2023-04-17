Военный комиссар Новосибирской области рассказал о денежном содержании контрактников

Например, замкомвзвода – командир отделения получает от 242 тыс. рублей в месяц, командир отделения – от 232 тыс. рублей в месяц, начальник радиостанции командно-штабной машины и инструктор штаба – от 226 тыс. рублей, старший сапёр и старший водитель-электрик – от 216 тыс. рублей, старший телефонист − от 219 тысяч рублей, гранатомётчик, водитель, повар и пулемётчик получат от 211 тыс. рублей в месяц, стрелок − от 204 тыс. рублей в месяц.



Для поступления на военную службу по контракту необходимо обратиться с заявлением лично, почтовым отправлением или по телефону 8(383) 304-82-07, 8-913-062-25-99 в пункт отбора или военный комиссариат по месту жительства. Заявку также можно оставить в личном кабинете гражданина на сайте Минобороны России службапоконтракту.рф, и через электронный сервис «Стать добровольцем или контрактником» на едином портале государственных услуг Госуслуги.ру. Горячая линия по вопросам службы по контракту − 117.



Гражданам, заключившим контракт с Минобороны РФ, предоставляются социальные льготы и гарантии. Это единовременные выплаты при заключении контракта на срок более года, кредитные и налоговые каникулы, бюджетные места для детей в вузах, за будущими контрактниками бронируются рабочие места, детям контрактников предоставляется бесплатный отдых в детских оздоровительных лагерях. Также военнослужащие-контрактники имеют возможность быстрого приобретения жилья за счет Минобороны России через накопительную ипотечную систему, возможность получения служебного жилья или компенсации за найм жилья. Кроме того, им полагается бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях, страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета, право на льготную пенсию после 20 лет службы и статус ветерана боевых действий с соответствующими льготами.