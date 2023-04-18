Posted Сегодня, 01:17
Published Сегодня, 01:17
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Из официального некролога известно, что Анатолий Федоров родился 15 октября 1982 года в селе Кушаги Усть-Таркского района. Там он окончил школу, был всегда спортивным и увлекался рыбалкой.
Мужчина отправился в зоне проведения специальной военной операции в составе частной военной компании «Вагнер».
Он погиб в боях под Артемовском 28 февраля 2023 года. Ему было 40 лет. Похоронят бойца 19 апреля в родном селе.
Напомним, ранее мы опубликовали фото погибших бойцов ЧВК. Также мы нашли фото могил погибших военных из Бердска.