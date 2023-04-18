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Боец ЧВК «Вагнер» из Новосибирской области Анатолий Федоров погиб на СВО

18 апреля 2023, 01:17
Фото: Знамя Труда
Мужчине было 40 лет
В Новосибирской области простятся с погибшим в зоне СВО военнослужащим Анатолием Федоровым, который был бойцом ЧВК «Вагнер», о чем официально сообщается на сайте Усть-Таркского района.

Из официального некролога известно, что Анатолий Федоров родился 15 октября 1982 года в селе Кушаги Усть-Таркского района. Там он окончил школу, был всегда спортивным и увлекался рыбалкой.

Мужчина отправился в зоне проведения специальной военной операции в составе частной военной компании «Вагнер».

Он погиб в боях под Артемовском 28 февраля 2023 года. Ему было 40 лет. Похоронят бойца 19 апреля в родном селе.

Напомним, ранее мы опубликовали фото погибших бойцов ЧВК. Также мы нашли фото могил погибших военных из Бердска. 

Опубликованы фото погибших на СВО бойцов ЧВК «Вагнер» из Новосибирской области
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Опубликованы фото могил погибших военнослужащих на СВО из Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Погиб#Зона СВО#Участник СВО#Общество#Новосибирская область
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